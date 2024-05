IMGW podało temperaturę wody w Bałtyku. Czy można się już kąpać w morzu?

łzy same cisną się do oczu

Temperatura wody w Bałtyku. IMGW podało dane

Długi weekend nad morzem? To brzmi jak plan i z pewnością wiele osób właśnie w taki sposób zdecyduje się spędzić wolne dni. Turyści pilnie śledzą prognozy pogody oraz liczą na to, że aura pozwoli im odpocząć na świeżym powietrzu. Niektórzy planują po raz pierwszy w tym roku wykąpać się w morzu. Czy temperatura w Bałtyku jest już odpowiednia do kąpieli? IMGW podało dane dla poszczególnych części polskiego wybrzeża. Warunki są bardzo niejednorodne i znacząco różnią się od miejsca pomiaru.

Najchłodniejsza woda jest w okolicach Darłowa. Tam Bałtyk ma zaledwie 7 stopni Celsjusza. Dla większości z nas nie są to warunki odpowiednie do kąpieli. Zanurzenie się w tak chłodnej wodzie wymaga sporej odwagi i doświadczenia w morsowaniu. Niewiele cieplej jest w okolicach Władysławowa, gdzie odnotowano 10 stopni Celsjusza. Sytuacja wygląda dużo lepiej w okolicy Gdyni, Łeby, Ustki, Pucka i Helu. Tam Bałtyk ma między 16 a 18 stopni.

Gdzie woda w Bałtyku jest najcieplejsza?

Z danych IMGW wynika, że najlepsze warunki do kąpieli w Bałtyku panują obecnie na Zalewie Szczecińskim. W rejonie Wolina woda ma 22 stopnie, a w okolicach miejscowości Trzebież tylko o jeden stopień mniej. Dość chłodno jest natomiast w Międzyzdrojach, gdzie Bałtyk ma zaledwie 15 stopni. W Świnoujściu pomiar dał wynik 19 stopni Celsjusza.