Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Pochodzący z Człuchowa jasnowidz spotkał się z dziennikarzem "Super Expressu" by podzielić się swoją wizją przyszłości na 2023 rok. Podczas rozmowy zapytaliśmy jasnowidza Jackowskiego o to, jaki będzie rok 2023 dla prezydenta Andreja Dudy? Krzysztof Jackowski zdradził nam, co zobaczył w swojej wizji przyszłości. Czy będzie to rok należący do prezydenta Dudy? Czy może raczej będzie obfitował w pasmo porażek?

Jasnowidz Jackowski ma wieści dla prezydenta Dudy! To będzie JEGO ROK?! Co mówi przepowiednia na 2023?

- To będzie wyjątkowy rok dla prezydenta Andrzeja Dudy - rozpoczął swoją wizję przyszłości jasnowidz Jackowski. - Bo i czas w naszym kraju będzie wyjątkowy. Ale nie dobry - zaznaczył złowieszczo Krzysztof Jackowski. - Wkraczamy nie w słowo wojna w Polsce, ale w coś, co dzisiaj tutaj siedząc, to jak pan sobie w przyszłym roku przypomni ten czas, te moje słowa to powie pan sobie było wspaniale - zwrócił się do dziennikarza "Super Expressu" jasnowidz Jackowski.

- Idziemy w czas mroku. Pewnej wojny, która ma już swój początek i trwa, ale jej rozległość dopiero przed nami. Uważam, że 2023 rok jest bardzo niebezpieczny dla świata i dla Polski. Nawet, daj Boże, nie będzie w naszym kraju tej wojny to i tak rykoszetem ucierpimy dość sporo - zakończył swoją przepowiednię jasnowidz Jackowski.

Krzysztof Jackowski mówi o tym jak będzie rok 2023 dla prezydenta Andrzeja Dudy