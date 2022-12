Czy nadchodzący rok, 2023, będzie szczęśliwy dla Donalda Tuska? Czy lider opozycji będzie miał powody do świętowania, czy raczej powinien nastawiać się na to, że nowy rok nie przyniesie mu nic dobrego? O to, jak potoczą się losy Donalda Tuska w 2023 roku zapytaliśmy najsłynniejszego polskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. To, co zobaczył w swojej wizji przyszłości na temat Tuska wielu może zaniepokoić.

Jasnowidz Jackowski nie owija w bawełnę w swojej przepowiedni. Twierdzi, że Tusk jest podobny do Kaczyńskiego, ale już nigdy nie będzie rządził

Nasi dziennikarze osobiście zapytali Krzysztofa Jackowskiego o to, co czeka w 2023 roku Donalda Tuska. Były premier po tym, jak wrócił z Brukseli objeżdża kraj. Mówi na spotkaniach z wyborcami, że chce rządzić. Jasnowidz Krzysztof Jackowski jest pewien że na słowach się skończy.

- Twarz pana Tuska jest twarzą zamrożoną - rozpoczął tajemniczo swoją przepowiednię na 2023 rok dla Donalda Tuska jasnowidz Jackowski i dodał: - Nie da się z twej twarzy zrobić trochę innej twarzy, by ludzie go chcieli znowu wybrać na przywódcę narodu. Dwie twarze: Kaczyński i Tusk, to są dwie twarze w pewnym stopniu podobne. To musi być zupełnie nowa twarz. Tusk nie osiągnie sukcesu ponieważ podział naszego narodu na Tuska i Kaczyńskiego jest trwały i on będzie dalej funkcjonował - wieszczy Jackowski.

Jasnowidz z Człuchowa czuje, że Donald Tusk bardzo chce wygrać z Kaczyńskim. Ma jednak dla niego radę w sprawie białego konia, na którym zamierza czekać przed sejmem.

- Niech odłoży białego konia na którym ma przyjechać do stajni, bo chłopina by się nastal przed tym sejmem. Niech to zrobi, bo na nim nie wjedzie do sejmu i sukcesu nie osiągnie - Zakończył swoją przepowiednię dla Donalda Tuska jasnowidz Jackowski.

