Jedziesz pociągiem na długi weekend? Intercity ma ważny komunikat!

PKP Intercity zwiększa liczbę miejsc w pociągach na długi weekend. Od 14 do 18 sierpnia ponad 500 połączeń dziennie

PKP Intercity przygotowuje się na wzmożony ruch w czasie nadchodzącego długiego weekendu, oferując dodatkowe miejsca dla nawet 70 tys. pasażerów. Od 14 do 18 sierpnia przewoźnik uruchomi ponad 500 połączeń dziennie, wydłużając 320 składów o blisko 500 dodatkowych wagonów. Wydłużone pociągi będą kursowały przede wszystkim na popularnych trasach z południa i centrum Polski do nadmorskich kurortów – m.in. Kołobrzegu, Trójmiasta, Łeby i Świnoujścia – oraz w kierunku górskich miejscowości takich jak Zakopane i Krynica-Zdrój. Na trasie Kraków – Warszawa – Trójmiasto – Kołobrzeg dziewięć pociągów Pendolino pojedzie w podwójnym zestawieniu, co umożliwi przewiezienie ponad 800 pasażerów w jednym kursie.

Na największych dworcach pojawią się informatorzy, którzy pomogą podróżnym w ustaleniu przesiadek

Podczas długiego weekendu w gotowości pozostanie 20 rezerwowych lokomotyw, rozlokowanych m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Szczecinie i we Wrocławiu. Mają one zostać użyte w przypadku awarii lub innych sytuacji kryzysowych. Na największych dworcach w kraju pojawią się także informatorzy, którzy pomogą podróżnym w ustaleniu przesiadek i odnalezieniu właściwych peronów. Aktualne dane o rozkładzie jazdy są dostępne na stronie internetowej PKP Intercity oraz pod numerem infolinii przewoźnika.PKP Intercity, największy operator kolejowy w Polsce, w ubiegłym roku przewiozło 78,5 mln pasażerów – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 33 proc. więcej niż w 2022 r. Spółka szacuje, że w 2024 r. liczba podróżnych wzrośnie do 88 mln, a do 2030 r. – do 110 mln.