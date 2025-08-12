Jedziesz pociągiem na długi weekend? Intercity ma ważny komunikat!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-12 18:48

Wielkimi krokami zbliża się tak zwany długi weekend. 15 sierpnia wypada w tym roku w piątek, więc wiele osób przedłuży sobie sobotni i niedzielny wypoczynek, a część z nich na pewno wybierze podróż koleją. PKP Intercity przygotowuje się na wzmożony ruch w czasie nadchodzącego długiego weekendu, oferując dodatkowe miejsca dla nawet 70 tys. pasażerów. Od 14 do 18 sierpnia przewoźnik uruchomi ponad 500 połączeń dziennie, wydłużając 320 składów o blisko 500 dodatkowych wagonów.

PKP Intercity

i

Autor: SHUTTERSTOCK PKP Intercity

PKP Intercity zwiększa liczbę miejsc w pociągach na długi weekend. Od 14 do 18 sierpnia ponad 500 połączeń dziennie

PKP Intercity przygotowuje się na wzmożony ruch w czasie nadchodzącego długiego weekendu, oferując dodatkowe miejsca dla nawet 70 tys. pasażerów. Od 14 do 18 sierpnia przewoźnik uruchomi ponad 500 połączeń dziennie, wydłużając 320 składów o blisko 500 dodatkowych wagonów. Wydłużone pociągi będą kursowały przede wszystkim na popularnych trasach z południa i centrum Polski do nadmorskich kurortów – m.in. Kołobrzegu, Trójmiasta, Łeby i Świnoujścia – oraz w kierunku górskich miejscowości takich jak Zakopane i Krynica-Zdrój. Na trasie Kraków – Warszawa – Trójmiasto – Kołobrzeg dziewięć pociągów Pendolino pojedzie w podwójnym zestawieniu, co umożliwi przewiezienie ponad 800 pasażerów w jednym kursie.

ZOBACZ TEŻ: Nawet 18 dni wolnego dla pracowników. Nadchodzi rekordowo długi weekend

Na największych dworcach pojawią się informatorzy, którzy pomogą podróżnym w ustaleniu przesiadek

Podczas długiego weekendu w gotowości pozostanie 20 rezerwowych lokomotyw, rozlokowanych m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Szczecinie i we Wrocławiu. Mają one zostać użyte w przypadku awarii lub innych sytuacji kryzysowych. Na największych dworcach w kraju pojawią się także informatorzy, którzy pomogą podróżnym w ustaleniu przesiadek i odnalezieniu właściwych peronów. Aktualne dane o rozkładzie jazdy są dostępne na stronie internetowej PKP Intercity oraz pod numerem infolinii przewoźnika.PKP Intercity, największy operator kolejowy w Polsce, w ubiegłym roku przewiozło 78,5 mln pasażerów – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 33 proc. więcej niż w 2022 r. Spółka szacuje, że w 2024 r. liczba podróżnych wzrośnie do 88 mln, a do 2030 r. – do 110 mln.

Super Express Google News
Tak wygląda teraz podróż pociągiem PKP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INTERCITY
DŁUGI WEEKEND