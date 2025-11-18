W ostatnich latach bankowość mobilna przeszła ogromną rewolucję, a smartfon stał się nie tylko narzędziem komunikacji, lecz także pełnoprawnym centrum finansowym. Coraz rzadziej korzystamy z plastikowych kart, bo wiele codziennych operacji – w tym wypłata gotówki – jest możliwa bez ich użycia. Oto kilka metod, które mogą uratować sytuację, gdy karta zostanie w domu, zaginie albo po prostu chcemy działać szybciej i wygodniej.

Wypłata gotówki z bankomatu bez karty

Choć kiedyś wypłata gotówki z bankomatu łączyła się nierozerwalnie z plastikową kartą płatniczą, to dziś już tak nie jest. Nowoczesne technologie całkowicie zmieniły bowiem sposób, w jaki płacimy i korzystamy z bankomatów. Poniżej przedstawiamy najwygodniejsze i najbezpieczniejsze sposoby na wypłatę pieniędzy bez konieczności posiadania karty.

Wypłata gotówki zbliżeniowo (NFC) – telefon lub zegarek zamiast karty

Wygodną metodą jest wypłata z bankomatu przy użyciu technologii NFC. To rozwiązanie działa identycznie jak płatność zbliżeniowa w sklepie. Wystarczy smartfon lub smartwatch, w którym zapisano kartę w jednym z portfeli cyfrowych, takich jak Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.

Jak działa wypłata NFC?

Znajdź bankomat obsługujący transakcje zbliżeniowe.

Zbliż telefon lub zegarek do czytnika.

Wpisz PIN karty.

Wybierz kwotę do wypłaty.

Coraz więcej bankomatów udostępnia tę funkcję, a eksperci przewidują, że z czasem stanie się ona standardem.

Wypłata z bankomatu za pomocą kodu BLIK

BLIK stał się symbolem polskiej rewolucji płatniczej. Używamy go do przelewów, płatności w sklepach, a także do błyskawicznych wypłat z bankomatów. Cała operacja trwa dosłownie kilkanaście sekund i wymaga jedynie smartfona z aplikacją bankową.

Jak wypłacić gotówkę BLIK-iem?

Na bankomacie wybierz opcję „Wypłata BLIK”.

W aplikacji mobilnej wygeneruj sześciocyfrowy kod.

Przepisz go na klawiaturę bankomatu.

Zatwierdź transakcję w telefonie.

Kod BLIK jest ważny jedynie przez dwie minuty, co znacznie podnosi bezpieczeństwo operacji.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Euronet i SkyCash – alternatywa bez BLIK-a

Jak wiadomo, nie wszyscy korzystają z BLIK-a, więc dla takich osób powstało rozwiązanie oferowane przez aplikację SkyCash we współpracy z siecią Euronet. Po rejestracji w aplikacji generuje się specjalny kod i PIN. W bankomacie Euronet należy wybrać opcję "Wypłata bez karty" i przepisać otrzymane dane. Zwykle można wypłacić do około 800 zł jednorazowo. To wygodna opcja dla osób, które chcą szybko i bez zbędnych formalności pobrać gotówkę, nie używając standardowej karty ani BLIK-a.