Spis treści
W ostatnich latach bankowość mobilna przeszła ogromną rewolucję, a smartfon stał się nie tylko narzędziem komunikacji, lecz także pełnoprawnym centrum finansowym. Coraz rzadziej korzystamy z plastikowych kart, bo wiele codziennych operacji – w tym wypłata gotówki – jest możliwa bez ich użycia. Oto kilka metod, które mogą uratować sytuację, gdy karta zostanie w domu, zaginie albo po prostu chcemy działać szybciej i wygodniej.
Wypłata gotówki z bankomatu bez karty
Choć kiedyś wypłata gotówki z bankomatu łączyła się nierozerwalnie z plastikową kartą płatniczą, to dziś już tak nie jest. Nowoczesne technologie całkowicie zmieniły bowiem sposób, w jaki płacimy i korzystamy z bankomatów. Poniżej przedstawiamy najwygodniejsze i najbezpieczniejsze sposoby na wypłatę pieniędzy bez konieczności posiadania karty.
Wypłata gotówki zbliżeniowo (NFC) – telefon lub zegarek zamiast karty
Wygodną metodą jest wypłata z bankomatu przy użyciu technologii NFC. To rozwiązanie działa identycznie jak płatność zbliżeniowa w sklepie. Wystarczy smartfon lub smartwatch, w którym zapisano kartę w jednym z portfeli cyfrowych, takich jak Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.
Jak działa wypłata NFC?
- Znajdź bankomat obsługujący transakcje zbliżeniowe.
- Zbliż telefon lub zegarek do czytnika.
- Wpisz PIN karty.
- Wybierz kwotę do wypłaty.
Coraz więcej bankomatów udostępnia tę funkcję, a eksperci przewidują, że z czasem stanie się ona standardem.
Wypłata z bankomatu za pomocą kodu BLIK
BLIK stał się symbolem polskiej rewolucji płatniczej. Używamy go do przelewów, płatności w sklepach, a także do błyskawicznych wypłat z bankomatów. Cała operacja trwa dosłownie kilkanaście sekund i wymaga jedynie smartfona z aplikacją bankową.
Jak wypłacić gotówkę BLIK-iem?
- Na bankomacie wybierz opcję „Wypłata BLIK”.
- W aplikacji mobilnej wygeneruj sześciocyfrowy kod.
- Przepisz go na klawiaturę bankomatu.
- Zatwierdź transakcję w telefonie.
Kod BLIK jest ważny jedynie przez dwie minuty, co znacznie podnosi bezpieczeństwo operacji.
Euronet i SkyCash – alternatywa bez BLIK-a
Jak wiadomo, nie wszyscy korzystają z BLIK-a, więc dla takich osób powstało rozwiązanie oferowane przez aplikację SkyCash we współpracy z siecią Euronet. Po rejestracji w aplikacji generuje się specjalny kod i PIN. W bankomacie Euronet należy wybrać opcję "Wypłata bez karty" i przepisać otrzymane dane. Zwykle można wypłacić do około 800 zł jednorazowo. To wygodna opcja dla osób, które chcą szybko i bez zbędnych formalności pobrać gotówkę, nie używając standardowej karty ani BLIK-a.