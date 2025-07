Cofała "korytarzem życia" na ekspresówce. Teraz słono zapłaci!

23 czerwca 2025 r. w sieci ukazał się film, na którym widać kobietę jadącą osobowym nissanem, cofającą na drodze ekspresowej tzw. korytarzem życia. Po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, policjanci zaczęli działać.

Mundurowi ustalili, kto mógł kierować autem widocznym na materiale filmowym i wezwali kobietę do komendy policji w Pruszczu Gdańskim. W trakcie przeprowadzonych czynności policjanci zebrali materiał dowodowy, który wskazywał, że 42-letnia mieszkanka Gdańska, pomimo zakazu wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym, cofała swoim autem na drodze ekspresowej.

- Manewr ten wykonała tzw. korytarzem życia, co wypełniło znamiona wykroczenia dotyczącego zakazu kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany korzystania z drogi przejazdu dla tego typu pojazdów – wyjaśniają policjanci. Funkcjonariusz prowadzący postępowanie za popełnione wykroczenia nałożył na 42-latkę mandat karny w wysokości 800 zł. Na jej konto trafiło też 18 punktów karnych.

"Korytarz życia" – ułatwienie dla służb, nie dla piratów drogowych

Policjanci przypominają, że cofanie na drodze ekspresowej czy autostradzie to manewr zabroniony i szczególnie niebezpieczny, gdyż są to drogi wysokich prędkości o jednym kierunku ruchu.

Tworzenie tak zwanego „korytarza życia” z kolei to obowiązek kierowców. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. „Korytarz życia” umożliwia służbom ratunkowym, w tym policjantom, ratownikom medycznym i strażakom szybszy dojazd do miejsca zdarzenia drogowego. Postronni kierujący, którzy wykorzystują ten moment i jadą wolną przestrzenią narażają siebie i innych użytkowników drogi, w tym osoby poszkodowanie w wypadku, na niebezpieczeństwo. Jest to naganne zachowanie, za które grozi od 500 do 2500 złotych mandatu karnego i 8 punktów karnych.

