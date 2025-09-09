Katastrofa samolotu wojskowego w Gdyni. Zginął pilot. Nowe informacje z prokuratury

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-09-09 20:08

We wtorek (9 września) Mariusz Duszyński, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformował w rozmowie z PAP, że śledztwo ws. katastrofy samolotu wojskowego, do której doszło w lipcu 2024 r. na lotnisku w Babich Dołach w Gdyni jest przedłużone do 13 stycznia 2026 r.

Tragiczny wypadek Bielika. Co dalej ze śledztwem po katastrofie w Gdyni?

Postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym samolotu Manta M-346 Bielik, w następstwie którego śmierć poniósł pilot z 41. bazy lotnictwa szkolnego prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W toku śledztwa przesłuchano 40 świadków, zabezpieczono próbki paliwa i olejów, uzyskano opinie biegłych co do ich cech i składu. Ponadto uzyskano dane z rejestratora lotu i poddano je analizie.

- przekazał prokurator Duszyński.

12 lipca 2024 r. na lotnisku w Gdyni Babich Dołach podczas lotu treningowego M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska. Pilot maszyny poniósł śmierć na miejscu.

Na pokładzie Bielika, czyli włoskiego samolotu szkolno-treningowego M-346 Master, znajdował się mjr pil. Robert Jeł z jednostki w Dęblinie, który przygotowywał się do pokazu, zaplanowanego na gdyńskim lotnisku z okazji 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Katastrofa samolotu w Radomiu
