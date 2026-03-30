Kiedy zniknie molo w Sopocie? AI analizuje przyszłość symbolu polskiego wybrzeża

Molo w Sopocie to ciągle odnawiana konstrukcja. Nie ma szansy się zapaść

Choć mogłoby się wydawać, że sopockie molo to ta sama budowla od niemal 200 lat, w rzeczywistości jest inaczej. Konstrukcja istnieje od 1827 roku, ale była wielokrotnie przebudowywana, naprawiana i wydłużana. W przeszłości zdarzało się nawet, że jej fragmenty rozbierano na zimę, aby uchronić je przed zniszczeniem przez sztormy.

AI zaznacza, że w praktyce oznacza to, że molo nie ma jednej „daty ważności”. To obiekt, który jest stale odnawiany i dostosowywany do warunków.

Największym zagrożeniem jest morze, nie upływ czasu

Bałtyk regularnie daje się we znaki konstrukcji. Sztormy, fale, lód czy korozja powodują uszkodzenia, które wymagają napraw. Nie oznacza to jednak końca mola. Wręcz przeciwnie! Każde zniszczenie jest usuwane, a konstrukcja odbudowywana. W tym sensie molo działa podobnie jak mosty, porty czy nabrzeża. Nie „zużywa się”, tylko przechodzi kolejne remonty.

Dlaczego molo raczej nie zniknie? AI tłumaczy

Najważniejszy argument jest prosty: molo to kluczowy element Sopotu. Przyciąga turystów, jest wizytówką miasta i generuje duże dochody. Jego likwidacja byłaby nie tylko trudna do wyobrażenia, ale też nieopłacalna.

To trochę tak, jakby Paryż miał zrezygnować z wieży Eiffla albo Rzym z Koloseum. Co czeka molo w przyszłości? Sztuczna inteligencja wskazuje, że zamiast „zniknięcia” bardziej realny jest scenariusz stopniowych zmian. W najbliższych dekadach można spodziewać się kolejnych remontów i modernizacji, a także rozbudowy infrastruktury.

W dalszej perspektywie możliwa jest wymiana większych fragmentów konstrukcji i zastosowanie nowocześniejszych materiałów. Ostatecznie molo może wyglądać inaczej niż dziś, ale nadal będzie funkcjonować w tym samym miejscu.

Kiedy mogłoby zniknąć? Tylko w wyjątkowych sytuacjach

Sztuczna inteligencja wskazuje, że realnie są tylko trzy scenariusze, w których molo mogłoby przestać istnieć: poważne zmiany klimatyczne (np. znaczny wzrost poziomu morza), upadek Sopotu jako kurortu lub decyzja polityczna o zmianie funkcji wybrzeża.

Na dziś jednak żaden z tych wariantów nie wydaje się prawdopodobny.

