Kilkanaście kilometrów grozy. Kobieta urządziła sobie rajd bez opony i z promilami

Szokujące sceny w Kartuzach. Kobieta bez opony i z promilami

W czwartek (30 października) po godz. 21 policjanci otrzymali informację od zgłaszającej, że w Kartuzach jedzie ona za pojazdem, którego kierowca jedzie od lewej do prawej krawędzi jezdni. Na odebrane zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci drogówki, którzy zaczęli szukać samochodu opisanego przez zgłaszającą kobietę.

Gdy policjanci zauważyli poruszający się pojazd ulicą Wzgórze Wolności, natychmiast zatrzymali kobietę do kontroli drogowej. Okazało się, że 45-latka przez kilkanaście kilometrów kierowała pojazdem bez przedniej opony. Alkomat wskazał, że w organizmie miała blisko 1,5 promila.

Konsekwencje prawne dla 45-latki z Kartuz. Co grozi pijanym kierowcom?

Kobieta została zatrzymana, a jej pojazd został odholowany na policyjny parking. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, ale na tym nie koniec. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ten incydent jest kolejnym przykładem, jak niebezpieczne mogą być skutki połączenia alkoholu i brawury za kierownicą. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność koncentracji i szybkość reakcji, a w konsekwencji – na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie