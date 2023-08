i Autor: Policja Pomorska

Grozi mu 5 lat więzienia

Kompletnie pijany wiózł 5-letniego syna. Rozbił auto, zostawił w nim dziecko i uciekł!

Zofia Dąbrowska | Policja 17:20

Pijany kierowca zostawił w rozbitym samochodzie własne 5-letnie dziecko, żeby uciec przed odpowiedzialnością za to, co zrobił! Nie uniknie jej jednak dzięki policjantowi po służbie, który go dogonił. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie teraz nie tylko za jazdę po pijaku. Jego zachowanie było wyjątkowo bulwersujące.