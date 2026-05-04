Koniec słonecznej sielanki po majówce. IMGW ostrzega przed falą intensywnych opadów

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-05-04 10:55

Po ciepłej i słonecznej majówce, pogoda szykuje nam gwałtowny zwrot o 180 stopni. Już od wtorku nad Polskę zacznie wlewać się aktywny front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą intensywne, a miejscami wręcz ulewne opady deszczu. Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW na tydzień 4-10 maja 2026, najtrudniejsza sytuacja czeka nas od wtorku do czwartku, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju.

Front przyniesie do Polski intensywne opady. Najmocniej popada w połowie tygodnia

i

Autor: Mauricio Bertoni/ Pexels.com

Prognoza pogody 4-10 maja 2026. Front atmosferyczny przyniesie deszcz

Początek nowego tygodnia zapowiada się jeszcze stosunkowo łagodnie, jednak będzie to jedynie cisza przed burzą. W poniedziałek, 4 maja, deszcz zaznaczy swoją obecność głównie w północnych i zachodnich regionach Polski. Opady nie obejmą całego kraju, ale lokalnie będą odczuwalne, w szczególności na Pomorzu, gdzie prognozy wskazują na wartości rzędu 4–5 mm.

Gwałtowna zmiana aury nastąpi jednak dzień później. We wtorek, 5 maja, nad terytorium Polski zacznie przemieszczać się strefa opadów niesiona przez aktywny front atmosferyczny. Najsilniejsze deszcze uderzą w zachodnią część państwa, zwłaszcza na obszarze ciągnącym się od Dolnego Śląska, poprzez Ziemię Lubuską, aż po Pomorze Zachodnie. Na tych terenach przewidywane sumy opadów mogą wynieść od 8 do 14 mm.

Polecany artykuł:

Oskar Pietuszewski zdaje maturę zaraz po zdobyciu mistrzostwa. Zaskoczył swoim …

Gdzie uderzy deszcz we wtorek 5 maja? Zachód w centrum uwagi

Wtorek stanie się dniem wyraźnego pogorszenia pogody. Analizując mapy udostępnione przez IMGW-PIB, można dostrzec, że najwyższe wartości opadów wystąpią na zachodzie oraz północnym zachodzie Polski. W województwie zachodniopomorskim oraz wzdłuż zachodniej granicy może spaść od 8 do 14 mm wody, a w niektórych miejscach deszcz będzie padał nieprzerwanie przez dłuższy czas.

Mniej intensywne, punktowe opady przewidziano również dla północno-wschodnich krańców Polski, gdzie wskaźniki mogą osiągnąć od 4 do 6,5 mm. Centralna i południowa część kraju początkowo pozostanie spokojniejsza, jednak to tylko chwilowe wytchnienie. Z czasem front deszczowy przesunie się w głąb państwa, by w środę zaatakować znacznie większe terytorium.

QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Z której z tych chmur nie spadnie deszcz?

Prognoza IMGW na środę 6 maja. Opady obejmą całą Polskę

Środa, 6 maja, zapisze się jako jeden z najbardziej deszczowych dni w nadchodzącym tygodniu. Front opadowy rozciągnie się nad znaczną częścią Polski, począwszy od zachodu, poprzez centrum, aż po północne i wschodnie regiony. Największe ilości wody mają spaść w centralnej Polsce, gdzie przewiduje się około 16 mm deszczu.

Intensywne ulewy nie ominą również zachodu, południowego zachodu oraz północy. Na wielu obszarach suma opadów zamknie się w przedziale od 6 do 11 mm. Takie warunki oznaczają śliskie nawierzchnie, ograniczoną widoczność i spore utrudnienia dla zmotoryzowanych. Największe niebezpieczeństwo na drogach wystąpi tam, gdzie deszcz utrzyma się przez kilka godzin z rzędu.

Pogoda w czwartek 7 maja. Ulewy przeniosą się na południe

W czwartek, 7 maja, centrum intensywnych opadów zlokalizuje się w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Zgodnie z prognozami IMGW-PIB to właśnie te regiony doświadczą najtrudniejszych warunków pogodowych. Najwyższe wartości na mapach pojawiają się na obszarach obejmujących Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i częściowo Lubelszczyznę.

Na południu kraju modele przewidują lokalnie niezwykle obfite deszcze: rzędu 19 mm, 26 mm, a w niektórych miejscach dochodzące nawet do 27 mm. Są to ilości, które mogą spowodować poważne problemy, szczególnie na terenach górskich i podgórskich. Można spodziewać się gwałtownego podniesienia poziomu wód w rzekach, licznych rozlewisk na drogach oraz znacznych trudności komunikacyjnych.

Jaka będzie pogoda na weekend? 8-10 maja

Po najbardziej deszczowym okresie, aura stopniowo zacznie się poprawiać. W piątek, 8 maja, deszcze stracą na sile i staną się bardziej przelotne, koncentrując się głównie we wschodniej i południowej Polsce. Lokalnie suma opadów wyniesie od 1 do 4 mm, z możliwością nieznacznego przekroczenia tych wartości w niektórych miejscach.

Sobota, 9 maja, przyniesie opady w głównej mierze na południu, podczas gdy w niedzielę, 10 maja, deszcz będzie już tylko marginalnym zjawiskiem. Reasumując, szczyt opadów przypadnie na okres między wtorkiem a czwartkiem. Najpierw ulewy dadzą się we znaki mieszkańcom zachodniej i północnej Polski, następnie centrum, by w czwartek uderzyć z pełną mocą w południowe województwa.

Disneyland w krzywym zwierciadle. To miejsce znajduje się niedaleko Karpacza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki