Ta plaża przyciąga tłumy nad Bałtyk. Ponad 800 metrów jasnego piasku

Plaża Schilksee nad Bałtykiem. 830 metrów piasku

Wybrzeże Morza Bałtyckiego u naszych zachodnich sąsiadów może pochwalić się znakomicie przygotowanymi kąpieliskami, jednak jedno z nich szczególnie przykuwa uwagę. Mowa o plaży Schilksee w Kilonii, która stanowi prawdziwy magnes na letników. W sezonie wakacyjnym to miejsce tętni życiem, goszcząc najróżniejsze grupy turystów – od rodzin z dziećmi po singli i młodzież.

Schilksee to dzielnica Kilonii usytuowana nad Zatoką Kilońską. Z tym miejscem wiąże się ciekawa historia – w 1972 roku rywalizowali tu żeglarze w ramach igrzysk olimpijskich, a prężnie działające centrum sportów wodnych istnieje do dzisiaj. Jednak to około 830-metrowy pas piasku stanowi główny atut okolicy.

370 metrów wolności na plaży FKK

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że na Schilksee wyznaczono specjalny obszar dla miłośników naturyzmu. Strefa dla nudystów zlokalizowana jest w stronę plaży Falckenstein i w przeciwieństwie do reszty kąpieliska nie jest strzeżona przez ratowników. Można ją rozpoznać po tablicach z napisem „FKK Strand”. Należy pamiętać, że u naszych zachodnich sąsiadów kultura swobodnego ciała (Freikörperkultur) posiada bogatą historię i cieszy się powszechną akceptacją, o ile praktykuje się ją w odpowiednio oznaczonych strefach.

Gdzie w Polsce znajdziesz plaże dla nudystów?

Choć w naszym kraju miejsca dla nudystów rzadko posiadają oficjalny status, a ich oznakowanie bywa skromne, to jednak funkcjonują z powodzeniem i gromadzą rzesze stałych bywalców. Do najpopularniejszych lokalizacji na mapie Polski zalicza się:

Plażę nudystów na gdańskich Stogach

Strefę dla naturystów w Mielnie

Odcinek między Grzybowem a Dźwirzynem

Plażę Nudystów w Cholerzynie

Warto nadmienić, że w polskim prawie brakuje jednoznacznych przepisów regulujących tę kwestię. Praktyka ta spotyka się jednak z tolerancją, jeśli odbywa się w miejscach o ugruntowanej tradycji. Dla własnego komfortu i szacunku dla innych plażowiczów zaleca się wybieranie sektorów położonych z dala od głównych szlaków i miejsc popularnych wśród rodzin.