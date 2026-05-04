Ta plaża przyciąga tłumy nad Bałtyk. Ponad 800 metrów jasnego piasku

Anastazja Lisowska
2026-05-04 7:33

Poznajcie miejsce o długości 830 metrów, które oferuje turystom nie tylko szeroki pas jasnego piasku, ale też specjalnie wydzieloną strefę dla zwolenników opalania bez ubrań. Latem tętni życiem, gromadząc szukających wypoczynku w rodzinnym gronie oraz tych, którzy cenią sobie pełną swobodę.

Schilksee, Niemcy
Plaża Schilksee nad Bałtykiem. 830 metrów piasku

Wybrzeże Morza Bałtyckiego u naszych zachodnich sąsiadów może pochwalić się znakomicie przygotowanymi kąpieliskami, jednak jedno z nich szczególnie przykuwa uwagę. Mowa o plaży Schilksee w Kilonii, która stanowi prawdziwy magnes na letników. W sezonie wakacyjnym to miejsce tętni życiem, goszcząc najróżniejsze grupy turystów – od rodzin z dziećmi po singli i młodzież.

Schilksee to dzielnica Kilonii usytuowana nad Zatoką Kilońską. Z tym miejscem wiąże się ciekawa historia – w 1972 roku rywalizowali tu żeglarze w ramach igrzysk olimpijskich, a prężnie działające centrum sportów wodnych istnieje do dzisiaj. Jednak to około 830-metrowy pas piasku stanowi główny atut okolicy. 

370 metrów wolności na plaży FKK

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że na Schilksee wyznaczono specjalny obszar dla miłośników naturyzmu. Strefa dla nudystów zlokalizowana jest w stronę plaży Falckenstein i w przeciwieństwie do reszty kąpieliska nie jest strzeżona przez ratowników. Można ją rozpoznać po tablicach z napisem „FKK Strand”. Należy pamiętać, że u naszych zachodnich sąsiadów kultura swobodnego ciała (Freikörperkultur) posiada bogatą historię i cieszy się powszechną akceptacją, o ile praktykuje się ją w odpowiednio oznaczonych strefach.

Gdzie w Polsce znajdziesz plaże dla nudystów?

Choć w naszym kraju miejsca dla nudystów rzadko posiadają oficjalny status, a ich oznakowanie bywa skromne, to jednak funkcjonują z powodzeniem i gromadzą rzesze stałych bywalców. Do najpopularniejszych lokalizacji na mapie Polski zalicza się:

  • Plażę nudystów na gdańskich Stogach
  • Strefę dla naturystów w Mielnie
  • Odcinek między Grzybowem a Dźwirzynem
  • Plażę Nudystów w Cholerzynie

Warto nadmienić, że w polskim prawie brakuje jednoznacznych przepisów regulujących tę kwestię. Praktyka ta spotyka się jednak z tolerancją, jeśli odbywa się w miejscach o ugruntowanej tradycji. Dla własnego komfortu i szacunku dla innych plażowiczów zaleca się wybieranie sektorów położonych z dala od głównych szlaków i miejsc popularnych wśród rodzin.

