Płatność za wejście do kościoła w Gdańsku. Turyści oburzeni

W trakcie wakacji wielu turystów wybiera się do największych miast w Polsce, by spędzić czas w nieco innej przestrzeni. Takim wycieczkom towarzyszy zazwyczaj zwiedzenie najciekawszych miejsc i obiektów. W Gdańsku takowych nie brakuje, a odwiedzający co roku chętnie udają się między innymi do bazyliki św. Brygidy nazywanej także kościołem Solidarności. Okazuje się jednak, że na miejscu obowiązują teraz opłaty mimo tego, iż jest to świątynia, więc raczej wstęp powinien być darmowy. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kościół św. Brygidy w Gdańsku na świeczniku. Tyle kosztuje wejście

O gdańskiej bazylice było głośno przed kilkoma miesiącami w związku z rozdawanymi tam ulotkami, które uderzały między innymi w rządy nowej władzy czy w inne delikatne tematy. Teraz świątynia ponownie uzyskała spory rozgłos przez wprowadzenie opłat za wizytę w kościele.

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal o2.pl, za wstęp do świątyni trzeba zapłacić 6 zł. Na zniżkę liczyć mogą emeryci i studenci, którzy zapłacą 5 zł, natomiast wstęp dla dzieci kosztuje 3 zł. Co ciekawe, obiekt idzie z duchem czasu i zadbał o najmniejsze szczegóły. Okazuje się, że na miejscu akceptowane są nawet płatności kartą.

Nie miałam przy sobie drobnych, wiadomo, mało kto nosi teraz gotówkę przy sobie, ale pani okienku ochoczo poinformowała, że można płacić kartą. Chwilę wcześniej byłam po sąsiedzku, w Kościele św. Katarzyny i tam nie musiałam nic płacić. Tak samo w bazylice Mariackiej, a przecież jest bardziej znana na świecie niż Kościół św. Brygidy - słowa jednej z turystek cytuje portal o2.pl.

Na kontrowersje postanowił odpowiedzieć proboszcz bazyliki św. Brygidy, który wyjaśnił, że zebrane pieniądze są przeznaczane na opłacanie rachunków. Co ciekawe, dziennikarze z Gazety Wyborczej ustalili, że za wejście muszą płacić osoby spoza parafii, lecz proboszcz twierdzi, że zakup biletu nie jest obowiązkowy.

