"Kręć kilometry dla Gdańska". Zdrowie, aktywność i nagrody. Specjalna akcja w mieście

Akcja „Kręć kilometry dla Gdańska” jest formą promocji zdrowego i ekologicznego stylu życia, która ma zachęcić mieszkańców do zmiany nawyków transportowych. Celem jest przekonanie podróżnych do wykorzystywania roweru i mikromobilności w mieście, w szczególności w drodze do pracy i szkoły również w chłodniejszych jesiennych miesiącach.

Inaugurujemy kolejny rok naszej społecznej akcji - Rowerem do pracy i szkoły - Kręć Kilometry dla Gdańska. W ogólnopolskim badaniu klimatu rowerowego Gdańsk znalazł się ponownie na pierwszym miejscu wśród dużych miast, czyli jesteśmy najbardziej rowerowym miastem w Polsce. Świetnym dowodem na to jest fakt, że w przyszłym roku będziemy światową stolicą rowerową w Gdańsku, goszcząc międzynarodową konferencję Velocity. Kolejna kampania ma tylko wzmacniać te nasze działania, ponieważ do 2027 roku mamy zaprogramowanie 105 milionów złotych na dalszą rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście

- mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Zeszłoroczna edycja była rekordowa. Wzięło w niej udział o 50 firm, 8 szkół średnich i o 4 uczelnie wyższe więcej niż w 2022 roku. W sumie w kampanii wzięło udział o 1,6 tys. więcej osób. Dzięki przejazdom zaoszczędzono emisję CO2 do atmosfery o ponad 918 ton. To o 286 ton więcej w stosunku do 2022 roku.

To dopiero pierwszy dzień, ale już możemy powiedzieć, że te wyniki są lepsze. Już jest zapisanych ponad 600 osób więcej i ponad 50 firm więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczymy na to, że na koniec akcji, czyli za 3 miesiące, kiedy spotkamy się na podsumowaniu, będziemy mogli również powiedzieć, że ta kampania po raz kolejny była rekordowa

- podkreśla Remigiusz Kitliński, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej.

Nowe zasady podczas tegorocznej edycji „Kręć kilometry dla Gdańska”

System punktowania ma przede wszystkim doceniać regularność, ale także zachęcić do okazjonalnych dłuższych wypraw rowerowych. Liczba punktów zdobywana za przejechane kilometry będzie limitowana. Przez 6 dni w tygodniu będzie można zdobyć do 20 punktów, a w jeden dowolny dzień do 100 punktów za kilometry. Każdy pełny przejechany kilometr to 1 punkt.

W tym roku zapraszamy w sposób szczególny gdańskich seniorów. Dla nich została stworzona specjalna zakładka w aplikacji umożliwiająca zbieranie punktów bonusowych. Jest to udogodnienie dla osób, które nie są już aktywne zawodowo, a co za tym idzie, nie mogą zaznaczyć w aplikacji swojego miejsca pracy. Rozwiązanie, polega na umożliwieniu osobom, które zarejestrują się jako seniorzy, otrzymywanie punktów bonusowych dzięki dotarciu i zakończeniu podróży w czterech wskazanych miejscach na terenie Gdańska

- mówi Lucyna Tomczak, koordynatorka kampanii.

Wyznaczonymi miejscami są: pętla Ujeścisko przy parkingu rowerowym, skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Hucisko przy liczniku rowerowym, plac przed wejściem na molo w Brzeźnie oraz plac przed wejściem na plażę na Stogach.

Punkty bonusowe i nagrody dla długodystansowców

Poprzez grę można okryć nowe, czasem nieoczywiste zakątków miasta, tzw. miejsc bonusowych. Za odwiedzenie miejsca bonusowego będzie można zdobyć dodatkowe 20 pkt. W każdym tygodniu będzie punktowane jedno, wyznaczone miejsce bonusowe. Lista miejsc bonusowych znajduje się w osobnej zakładce w aplikacji pn. „Odkrywaj Gdańsk - Miejsca Bonusowe”

Podstawą punktacji są premie za dojazd i powrót ze szkoły. Te punkty można zdobyć dwa razy dziennie, maksymalnie 10 razy w tygodniu w dowolne dni. Aby punkty zostały zaliczone, należy dołączyć w aplikacji do swojej drużyny firmowe, szkolnej lub uczelnianej. Pozostałe przejazdy będą punktowane tylko za przejechane kilometry.

Dla miłośników długich dystansów będą funkcjonowały poziomy, które osiągnie się po przejechaniu każdych 1111 km. To dodatkowe wyzwanie dla tych, którzy lubią sobie postawić ambitne cele. Najniższy poziom to oczywiście 1111 km, a najwyższy 7777 km. Na zdobywców najwyższego poziomu będzie czekała dedykowana koszulka rowerowa z oryginalną grafiką.

Co zrobić, aby wziąć udział w akcji?

Należy pobrać na telefon bezpłatną aplikację mobilną Activy (sklep Play/App Store)

Dokonać rejestracji - wypełnić krótki formularz w aplikacji

Dołączyć do otwartego konkursu „Kręć kilometry dla Gdańska 2024”

Znaleźć swoją firmę, szkołę, uczelnię, dzielnicę czy organizację i do dołączyć (poprzez kliknięcie „Dołącz do Zespołu")

Można również zbierać punkty wyłącznie na konto indywidualne

Wsiąść na rower, hulajnogę, deskorolkę czy rolki i rozpocząć zabawę

Każdy punkt za odbyte przejazdy przeliczany jest na wirtualną walutę ActiveCoin, którą można wymieniać na nagrody:

za 1111 AciveCoinów - skarpetki z motywem rowerowym – nowy wzór i kolor,

za 2222 AciveCoinów - butelka termiczna z wygrawerowanym logo kampanii,

Za 3333 ActiveCoinów - bony do lokali gastronomicznych zlokalizowanych w Food Hall MONTOWNIA, bony do stacjonarnego sklepu rowerowego TYSAR,

za 6666 ActiveCoinów - zapięcie rowerowe typu U-lock

za 7777 AciveCoinów - koszulki rowerowe z logo kampanii,

za 7777 ActiveCoinów - torebki bikepackingowe pod górną ramę z odblaskowym logo kampanii,

za 7777 AciveCoinów - sakwy rowerowe z odblaskowym logo kampanii,

dla trzech zwycięskich szkół średnich - mobilny serwis rowerowy

dla zwycięskich firm z każdej kategorii wielkościowej - nieodpłatna certyfikacja prowadząca do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom,

dla zwycięskich dzielnic - stojaki rowerowe

W tym roku ponownie osoby, które będą chciały przeznaczyć swoje ActiveCoiny na wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK”, będą miały taką możliwość. Za każde 3333 ActiveCoiny, przekażemy 100 zł na potrzeby schroniska. W ubiegłym roku zasililiśmy, w ten sposób, konto schroniska kwotą 26 000 zł.

Przed rozpoczęciem kampanii i w jej trakcie, tj. od 30 sierpnia do 13 listopada raz w tygodniu przy drogach rowerowych w Gdańsku, będą stały namioty promujące grę. Dla aktywnych uczestników gry, przyjeżdżających na rowerach, hulajnogach czy rolkach będą czekały napoje, drobne przekąski oraz bezpłatny serwis rowerowy.

