i Autor: Wojciech Strozyk/Reporter Krystek z Zatoki Sztuki w końcu wpadł. "Łowca nastolatek" trafił do więzienia

Szczegóły

Krystian W. "Krystek" zatrzymany przez policję. Wśród 40 przestępstw seksualnych, jakie zarzuca mu prokuratura są między innymi gwałty, usiłowania gwałtów czy doprowadzenia do pokrzywdzonych do obcowania płciowego. Oskarżono go także o namawianie małoletnich poniżej 15 roku życia do prostytucji. "Łowca nastolatek", został zatrzymany przez policję.