Kryzys w branży. Sztuczna inteligencja odbiera zlecenia i tnie stawki

Sztuczna inteligencja uderza w tłumaczy

Jeszcze do niedawna świetne opanowanie języka obcego, kierunkowe wykształcenie i lata praktyki gwarantowały tłumaczom zarobki, o których wielu pracowników na etacie mogło tylko pomarzyć. Dziś te czasy odchodzą w niepamięć. Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że osoby zawodowo zajmujące się przekładem – w tym zwłaszcza tłumacze tekstów technicznych – znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu. Świadczy o tym historia pana Radosława, który podzielił się swoimi doświadczeniami z portalem wiadomosci.onet.pl, ilustrując zawirowania na rynku pracy.

Złote czasy tłumaczy i nadejście AI

Początki kariery pana Radosława zapowiadały się niezwykle obiecująco, a pierwsze pieniądze z tłumaczeń zarobił jeszcze na studiach. Przez wiele lat nie narzekał na brak pracy, a wręcz przeciwnie – zleceń było mnóstwo. W okolicach 2013 roku jego miesięczne dochody sięgały imponującej kwoty 13 tysięcy złotych, co w tamtych realiach stanowiło świetny wynik. Jednak postęp technologiczny nieubłaganie zmieniał reguły gry, a branża tłumaczeniowa odczuła te wstrząsy jako jedna z pierwszych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

32

Technologia zmienia reguły na rynku tłumaczeń

Zwiastunem nadchodzących zmian były narzędzia wspomagające tłumaczenie, znane jako programy CAT. Przyspieszały one proces pracy i znacznie podnosiły wydajność, co początkowo cieszyło samych tłumaczy. Niestety, z czasem agencje zorientowały się w potencjale tej technologii i zaczęły bezwzględnie wykorzystywać ją do obniżania stawek wynagrodzenia.

Rynek psuł się powoli, falami. Najpierw pojawiły się programy CAT — narzędzia wspomagające, które zapisują zdania w pamięci tłumaczeniowej. One przyspieszyły i usprawniły naszą pracę. Potem jednak agencje odkryły statystykę. Korzystali z siatki w Excelu i wyliczali tzw. słowa ważone. Jeśli zdanie było w 80 proc. podobne do innego, dostawałeś tylko 40 proc. stawki. Ich zdaniem wykonałeś wtedy mniej pracy, a przecież korzystałeś ze swojej bazy, którą sam stworzyłeś, w narzędziu, za które sam zapłaciłeś - opowiadał pan Radek w rozmowie z Onetem.

Rewolucja AI: Od szczytu do kryzysu

Prawdziwe trzęsienie ziemi przyniósł rozwój zaawansowanych modeli językowych i narzędzi typu DeepL oraz ChatGPT. Początkowo pan Radosław sprawnie z nich korzystał, co przełożyło się na jego najwyższe zarobki w historii. Rok 2023 był pod tym względem rekordowy – ogromna wydajność i natłok zleceń dawały mu poczucie bezpieczeństwa i zachęcały do inwestycji. Złudzenia prysły błyskawicznie, gdy już rok później sytuacja na rynku uległa drastycznemu załamaniu.

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje rynek pracy

Sztuczna inteligencja błyskawicznie przekształca cały rynek pracy, mając wpływ na naturę wykonywanych zawodów i poziom oferowanych wynagrodzeń. Dzięki automatyzacji i nowym modelom językowym wiele procesów – w tym zwłaszcza tych powtarzalnych i opartych na analizie danych – jest dziś realizowanych sprawniej i taniej przez algorytmy. Skutkuje to postępującą marginalizacją niektórych profesji lub diametralną zmianą ich charakteru.

Z drugiej strony AI otwiera też nowe horyzonty – kreując zawody skupione wokół wdrażania, kontroli i udoskonalania tej technologii. W nowych realiach kluczowe staje się łączenie fachowej wiedzy z kompetencjami cyfrowymi oraz umiejętność szybkiej adaptacji do zachodzących na rynku zmian.