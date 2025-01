Kwalifikacja wojskowa 2025. Kto zostanie wezwany i gdzie się stawić?

Autor:

Spis treści

Kwalifikacja wojskowa 2025 rozporządzenie. Co musisz wiedzieć?

Kwalifikacja wojskowa to obowiązek, który co roku obejmuje tysiące osób w naszym kraju i ma na celu określenie ich zdolności do pełnienia służby wojskowej. Niestawienie się na kwalifikację bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem kary grzywny lub innymi konsekwencjami prawnymi. Tegoroczna kwalifikacja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. rozpocznie się dokładnie 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. Kogo jednak dotyczy kwalifikacja wojskowa i kto zostanie wezwany?

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej - kto zostanie wezwany?

Zgodnie z informacjami podanymi w rozporządzeniu do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

mężczyzn urodzonych w 2006 roku

mężczyzn urodzonych w latach 2001-2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

osoby, które w latach 2023 i 2024 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia

kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej

osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Kto nie podlega kwalifikacji wojskowej?

W Polsce kwalifikacji wojskowej nie podlegają m.in.:

osoby, które posiadają już określoną kategorię zdolności do służby wojskowej

osoby, które odbyły już służbę wojskową

osoby z kategorią E, oznaczającą całkowitą niezdolność do pełnienia służby wojskowej

kobiety, które nie spełniają określonych kryteriów

osoby mieszkające na stałe za granicą

osoby, które pełnią już służbę wojskową.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd

Kwalifikacja wojskowa 2025 - co ze sobą zabrać?

Jeśli otrzymałeś wezwanie do stawienia się na kwalifikacji wojskowej, pamiętaj, by zabrać ze sobą dokument tożsamości np. dowód osobisty. Ci, którzy posiadają dokumentację medyczną lub orzeczenie stwierdzające niezdolność czy niepełnosprawność również powinni zabrać je ze sobą na miejsce. Warto także przedstawić komisji dokumenty zaświadczające poziom wykształcenia.

Kwalifikacja wojskowa - kategorie zdolności do służby wojskowej

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej to spotkanie, podczas którego komisja wystawia każdej osobie kategorie zdolności do służby - jakie wyróżniamy?

A - zdolny do służby wojskowej

- zdolny do służby wojskowej B - czasowo niezdolny do służby

- czasowo niezdolny do służby D - niezdolny do służby w czasie pokoju

- niezdolny do służby w czasie pokoju E - trwale niezdolny do służby.

Sonda Czy Polska powinna przywrócić zasadniczą służbę wojskową? Tak Nie Nie mam zdania