Pomorskie. Zwłoki kobieta na mokradłach, badania DNA ustalą tożsamość

W niedzielę (7 kwietnia) niedaleko Pogorzelic (powiat lęborski) spacerował mężczyzna, który zauważył zwłoki kobiety. Jak informuje lęborska policja, ciało znajdowało się na podmokłym terenie, trudnym do dotarcia. St. asp. Marta Szałkowska poinformowała w rozmowie z "Faktem", że prawdopodobnie ciało leżało w tym miejscu od dłuższego czasu. Kim jest ofiara? Ma to wyjaśnić badanie DNA, ponieważ zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Policjanci nie wykluczają, że zwłoki należą do zaginionej jakiś czas temu 69-letniej kobiety.