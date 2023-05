Mali chłopcy zginęli w makabrycznym wypadku pod Słupskiem. Znamy najnowsze ustalenia

Czy on zwariował?! Pijany jak bela przewoził dziecko. Dantejskie sceny na Pomorzu

Straszny wypadek, do którego doszło we wtorek (30 maja 2023 r.) ok. godziny 8:00 na obwodnicy Słupska wstrząsnął nie tylko mieszkańcami województwa pomorskiego. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać czerwoną toyotę, zmiażdżoną przez ciężarówkę. - Policjanci ustalili wstępnie, że jadący w kierunku Gdańska kierowca toyoty zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka ciężarowym manem - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.

Dziennikarz naszego serwisu ustalił, że w wypadku zginęły trzy osoby. - Mogę potwierdzić, że to 43-letni kierowca i dwoje pasażerów w wieku 10 i i 11 lat - przekazał nam oficer prasowy słupskiej komendy. Policyjne śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać. Funkcjonariusze raz jeszcze przypominają o zachowaniu względów bezpieczeństwa. Kierowcy i piesi powinni pomagać sobie nawzajem.

- Pamiętajmy o tym, że to kierowcy i ich prawidłowe zachowania za kierownicą mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych wypadków, dlatego ważne jest, aby przestrzegać przepisów, jeździć z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze i przewidywać sytuacje na drogach. Na symptomy i objawy zmęczenia za kierownicą należy od razu reagować - podkreśla mł. asp. Jakub Bagiński.

Funkcjonariusz dodaje, że przerwy w trakcie podróży, a także korzystanie z umiejętności innych osób, które posiadają uprawnienia do kierowania i mogą zastąpić nas za kierownicą w dalszej podróży z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

