Skandaliczne zachowanie

Mama Iwony Wieczorek ma już dość. Mówi, kto stoi za atakami. "Konsekwencje będą wyciągane"

Mama Iwony Wieczorek ujawniła, że ból po stracie córki, to niejedyny problem z jakim musi się zmagać w kontekście zaginięcia dziewczyny. Od 2-3 lat nasilają się ataki na kobietę, których autorzy nie mają skrupułów, by oczerniać zarówno ją, jak i jej rodzinę. To nie wszystko, bo część osób sugeruje nawet, że to ona ma związek z zaginięciem 19-latki.