Iwona Wieczorek została zamurowana?! "Ciało zostało bardzo dobrze ukryte"

Iwona Wieczorek w tajemniczych okolicznościach zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy raczej należy szukać ciała nastolatki?. To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Co się stało z Iwoną Wieczorek?

Domysły, spekulacje, analiza faktów, liczne teorie - w jakim punkcie jest śledztwo ws. zaginionej Iwony Wieczorek? Na to pytanie próbują odpowiedzieć policjanci, detektywi i osoby postronne, interesujące się sprawą Iwony Wieczorek. W każdym tygodniu pojawiają się nowe rozmowy z osobami, które w jakiś sposób są związane z próbami rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Dziennikarz "Super Expressu" rozmawiał m.in. z Martą Bilską, współautorką nowej książki o Iwonie Wieczorek. Wstrząsającą hipotezę przedstawił za to Marek Sterlingow.

Ciało Iwony Wieczorek zostało zamurowane?!

30 czerwca serwis Viaplay zaprezentuje widzom trzyczęściowy serial dokumentalny pt. "Sprawa Iwony Wieczorek". Pojawią się tam m.in. detektyw Krzysztof Rutkowski (jego wypowiedź znajdziecie m.in. w materiale wideo, zamieszczonym w naszym artykule), wspominana wyżej dziennikarka Marta Bilska, mam Iwony Wieczorek oraz dziennikarz Marek Sterlingow. Ten ostatni wskazuje podejrzanego - Pawła P.

- Znajomi Iwony nie pamiętają, o co pokłócili się w klubie. A Paweł P. dobrze porusza się w nocnym życiu Sopotu. Wiele czynności policja robiła, żeby sprowokować Pawła P. Nigdy nie ustalono, jakie budowy prowadził ojciec Pawła, jakimi samochodami dysponował - mówi Sterlingow, cytowany przez "Onet". - Nie ma ciała, bo zostało bardzo dobrze ukryte. Uważam, że ciało zostało gdzieś zamurowane - przekonuje.

Mama Iwony Wieczorek podkreśla, że wciąż wierzy w wyjaśnienie sprawy zaginięcia córki. Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.

