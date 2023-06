Iwona Wieczorek spędza jej sen z powiek. Szczere wyznanie : "Masz wrażenie, że za chwilę zwariujesz"

Iwona Wieczorek w tajemniczych okolicznościach zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy raczej należy szukać ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Zobacz koniecznie: Iwona Wieczorek znała swojego zabójcę?! Będzie wielki przełom w sprawie zaginionej nastolatki? Marek Dyjasz nie owija w bawełnę

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią zdjęć.

Co się stało z Iwoną Wieczorek?

Codzienne pojawiają się dyskusje i liczne domysły na temat tego, w jakim punkcie jest śledztwo ws. zaginionej Iwony Wieczorek? W każdym tygodniu pojawiają się nowe rozmowy z osobami, które w jakiś sposób są związane z próbami rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Wypowiadali się już policjanci, jasnowidze, dziennikarze, detektywi i znajomi lub bliscy Iwony Wieczorek. Jakiś czas temu głos zabrał były dyrektor biura kryminalnego KGP, insp. Marek Dyjasz, który niegdyś tę sprawę prowadził. Można było także przeczytać rozmowy z Mikołajem Podolskim, dziennikarzem śledczym, który badał sprawę owianego złą sławą sopockiego klubu "Zatoka Sztuki". Takową przeprowadziła m.in. dziennikarka "Super Expressu". To właśnie Mikołaj Podolski i Marta Bilska, dziennikarze śledczy, którzy spędzili setki godzin na sprawie Iwony Wieczorek, chcą rzucić nowe światło na sprawę. Współautorka nowej książki, która niebawem ujrzy światło dzienne szczerze wyznała nam, że ta sprawa przyprawiła ją o bezsenne noce. Już wcześniej publikowaliśmy fragment rozmowy, w którym mówi o "przeszkadzaczach" w sprawie Iwony Wieczorek.

Szczere wyznanie o sprawie Iwony Wieczorek: "Masz wrażenie, że za chwilę zwariujesz"

- Był taki czas, że musiałam na chwilę odpuścić, bo byłam już emocjonalnie i mentalnie zmęczona tą sprawą. Czułam się wypompowana. Musialam zrobić sobie przerwę. Wątków w tej sprawie jest multum. W pewnym momencie autentycznie masz wrażenie, że za chwilę zwariujesz - powiedziała Marta Bilska w szczerej rozmowie z "Super Expressem".

Nasza rozmówczyni dodała, że w tej chwili postawiła sobie za cel, aby nie dać o tej sprawie zapomnieć oraz spróbować jeszcze ustalić wszystko, co można.

- Udało nam się ustalić sporo (z Mikołajem Podolskim - dop. red.). Nie jest prawdą, że wszystko w tej sprawie było już powiedziane. Nie wszystko też jest jasne i klarowne, a niektórym rzeczom po prostu trzeba nadal czynnie się przyglądać - zaznaczyła Marta Bilska. Na ten moment nie znamy jeszcze daty premiery nowej książki Mikołaja Podolskiego i Marty Bilskiej. Do tematu na pewno będziemy wracać na łamach trójmiejskiego oddziału "Super Expressu".

Warto przeczytać: Iwona Wieczorek i przerwana zmowa milczenia. Nowe fakty wstrząsną opinią publiczną? "Obalimy wiele mitów"

Sonda Czy uważasz, że kiedyś uda się wyjaśnić, co się stało z Iwoną Wieczorek? Zdecydowanie tak Raczej nigdy nie poznamy prawdy Nie Trudno powiedzieć