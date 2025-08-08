Wakacje nad Bałtykiem 2025 - gdzie są sinice?

Wakacje 2025 właśnie się rozpoczęły, a polskie wybrzeże Bałtyku - jak co roku - przyciąga tysiące spragnionych słońca i odpoczynku turystów. Ciepłe dni i wysoka temperatura wody sprawiają, że wiele osób z niecierpliwością planuje pierwsze kąpiele w morzu. Warto jednak pamiętać, że letni wypoczynek może zakłócić dobrze znane zagrożenie, a dokładnie sinice. Niepozorne bakterie potrafią w ciągu zaledwie kilku godzin zmusić ratowników do wywieszenia czerwonych flag, zamykając dostęp do kąpielisk nawet w najbardziej popularnych miejscowościach. Właśnie dlatego, zanim wybierzesz się na plażę, sprawdź, które kąpieliska są aktualnie zamknięte.

Mapa sinic nad Bałtykiem 2025 - 1 sierpnia

Choć morze zaczyna kusić relatywnie wysoką temperaturą i spokojną taflą, nie wszędzie kąpiel będzie możliwa. Letnie upały, brak wiatru i stojąca woda to idealne warunki dla zakwitu sinic. Gdzie jednak nad Bałtykiem dokładnie obowiązuje zakaz kąpieli? Aktualne dane na temat sytuacji nad polskimi kąpieliskami można sprawdzać na publikowanej przez GIS mapie.

Gdzie są sinice nad Bałtykiem? Na dzień 8 sierpnia 2025 roku nad Bałtykiem zamknięte pozostają następujące kąpieliska:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1.

Jeśli planujesz w tym roku wakacje nad morzem, sprawdzaj co jakiś czas mapę sinic. Ta znajduje się poniżej.

Sinice w Bałtyku. Czy sinice są szkodliwe dla człowieka?

Choć wyglądają niepozornie, to są bardzo niebezpieczne dla człowieka. Sinice, bowiem o nich mowa, często przypominają zielony kożuch unoszący się na powierzchni wody, a podczas swojego corocznego zakwitu wydzielają toksyny, które mogą powodować podrażnienia skóry, wysypki, a nawet silne reakcje alergiczne. Kontakt z taką wodą może przysporzyć wielu problemów, a najbardziej narażone są w szczególności osoby z wrażliwą skórą i dzieci. Tym samym więc kąpiel w morzu, w którym wykryto sinice jest iście nieodpowiedzialna!

