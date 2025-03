Do lata jeszcze trzy miesiące, a to już się wydarzyło nad Bałtykiem! Internauci w szoku. "Ja pierniczę..."

Co się zmieni w szkole podstawowej? MEN planuje kolejną reformę

W ostatnim czasie w polskich szkołach dochodzi do wielu rewolucji, a powiązane jest to w szczególności ze zmianą rządu, która nastąpiła w 2023 roku. Głośno jest na temat lekcji religii w placówkach oświatowych i zajęć wychowania fizycznego - więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: MEN zapowiada kolejne zmiany w szkole. Tym razem chodzi o WF. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian, bowiem lada moment najprawdopodobniej odmieniona zostanie podstawa programowa w podstawówkach!

Jakie zmiany w podstawach programowych? Powróci usunięty przedmiot

Od 2026 roku do klas 4-6 ma powrócić przyroda, która w 2017 roku została zastąpiona osobnymi przedmiotami: geografią, biologią, chemią i fizyką. Według ówczesnych polityków miało to ułatwić uczniom stopniowe wprowadzanie w świat nauk przyrodniczych, jednak teraz pojawiają się głosy, iż taki podział sprawia dzieciom trudność ze zrozumieniem podstawowych zależności w świecie przyrody.

Dotychczas uczniowie w klasach czwartych mieli dwie godziny przyrody, a piąto- i szóstoklasiści uczyli się biologii i geografii po jednej godzinie tygodniowo. Zgodnie z zapowiedziami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych przyroda powróci do klas 4-6, a w klasach siódmych i ósmych ma pozostać obecny podział na biologię, geografię, chemię i fizykę.

Zmiany dla uczniów podstawówek już niebawem. Co na to nauczyciele?

Nadchodząca reforma zaskoczyła sporą część nauczycieli i - jak się okazuje - mają oni skrajne opinie w tej kwestii. Część kadry uważa, że zmiany wyjdą wszystkim na lepsze.

Uczniowie i tak niewiele pamiętają z tych przedmiotów, wszystko im się miesza. Lepiej więc na początku zafascynować ich naukami przyrodniczymi, a potem wymagać twardej wiedzy. Jeśli rzeczywiście będzie możliwe wprowadzenie większej liczby doświadczeń, wyjść terenowych to jestem za - mówiła Agnieszka nauczycielka przyrody i biologii z Łodzi, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl

Oczywiście nie brakuje także negatywnych opinii. Część nauczycieli w związku z nadchodzącą reformą postanowiła nawet napisać petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie wyrazili oni zaniepokojenie zmianami oraz stwierdzili, iż będzie to bardzo kosztowna rewolucja.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie potencjalnymi konsekwencjami tej reformy, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość edukacji w Polsce w zakresie nauk przyrodniczych [...] Ponowne połączenie biologii i geografii, a może i chemii z fizyką, doprowadzi do rozproszenia treści po wprowadzeniu wspólnego przedmiotu, a co za tym idzie pogorszenia poziomu wiedzy uczniów - piszą w petycji nauczyciele, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl

