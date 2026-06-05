Minimalne wynagrodzenie w górę. O tyle wzrośnie najniższa krajowa w 2027 roku

Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o planowanej zmianie, ustalając proponowaną płacę minimalną na 2027 rok w wysokości 4986 zł brutto. Obecna wartość to 4806 zł brutto, co sprawia, że najniższa krajowa zanotowałaby wzrost na poziomie 3,7 procent.

Podwyżka miałaby objąć także osoby wykonujące pracę na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych. Urzędnicy postulują, by minimalna stawka godzinowa od 2027 roku osiągnęła poziom 32,60 zł brutto. W chwili obecnej kwota ta zatrzymała się na 31,40 zł brutto, a różnica rzędu 1,20 zł stanowi wzrost o 3,8 procent.

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Ministerstwo tłumaczy swoje stanowisko chęcią powiązania nowej kwoty 4986 zł brutto z przyszłymi zarobkami. Zgodnie z oficjalnymi rachunkami przewidywane średnie wynagrodzenie w gospodarce na 2027 rok ma uplasować się na poziomie 9971 zł brutto. Rządzący zamierzają trzymać się reguły, która zakłada, że najniższa pensja musi stanowić przynajmniej połowę przeciętnej wypłaty w naszym kraju.

Przedstawione przez urzędników sumy to na razie tylko jedynie projekt, a nie pewnik. Kolejnym krokiem będzie analiza dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów, po czym władze przekażą ostateczną propozycję pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Termin mija 15 czerwca.

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Tak rosła płaca minimalna. Wynagrodzenia w górę

Wystarczyło raptem pięć lat, by wysokość płacy minimalnej w Polsce podskoczyła o ponad 2 tysiące złotych. Jeszcze w 2022 roku pracownicy pobierający najniższą krajową musieli zadowolić się kwotą 3010 zł brutto, podczas gdy w 2026 roku będzie to już 4806 zł brutto. Ewentualna zgoda rządu na pomysł Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawiłaby, że w 2027 roku pękłaby bariera 4900 zł.

Zmiany najniższej krajowej na przestrzeni lat prezentują się następująco:

w 2022 roku kwota wynosiła 3010 zł brutto,

od stycznia 2023 roku było to 3490 zł brutto,

od lipca 2023 roku wypłacano 3600 zł brutto,

od stycznia 2024 roku stawka wzrosła do 4242 zł brutto,

od lipca 2024 roku urosła do poziomu 4300 zł brutto,

w 2025 roku przewiduje się 4666 zł brutto,

w 2026 roku zatrzyma się na 4806 zł brutto.