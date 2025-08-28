Młody policjant zabezpieczał teren. Nagle w sierżanta Jacka huknął samochód. Nie miał szans

- Nasz Kolega sierżant Jacek Kornecki zginął na służbie 28 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - podkreślają policjanci z Komendy Głównej. Wspominają funkcjonariusza we wzruszającym wpisie.

Policjanci opowiadają historię swojego kolegi i przypominają tragiczne zdarzenie z województwa pomorskiego. Podczas wykonywania czynności związanych z zabezpieczeniem niesprawnego pojazdu ciężarowego, sierżant Jacek został potrącony przez inny pojazd.

Koleżanki i koledzy wspominają młodego funkcjonariusza i podkreślają, że był dobrym i sumiennym stróżem prawa.

KGP wspomina policjanta z Gdańska

28 sierpnia mija 28 lat od tragicznej śmierci sierżanta Jacka Korneckiego. Młody stróż prawa służbę rozpoczął 16 października 1993 r., na stanowisku aplikanta plutonu prewencji Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Niespełna rok później odbył kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Następnie ukończył kurs z zakresu samoobrony, taktyki i technik interwencji policyjnej.

W okresie czteroletniej służby pracował kolejno na stanowiskach policjanta i starszego policjanta plutonu prewencji Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a następnie od 1997 r., jako starszy policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Gdańsku.

Czytaj też: Nawet 20 tys. zł mandatu za kamerkę samochodową! Nagrania mogą słono kosztować

Wypadek na Pomorzu. Pojazd zabił sierżanta Jacka

W komunikacie KGP czytamy, że 28 sierpnia 1997 r., w trakcie pełnienia służby, podczas wykonywania czynności związanych z zabezpieczeniem niesprawnego pojazdu ciężarowego, został potrącony przez inny pojazd.

- W wyniku doznanych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Sierżant Jacek Kornecki był dobrym i skutecznym policjantem. Zdyscyplinowany i sumienny, rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań służbowych. Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie był wyróżniany i nagradzany przez przełożonych - podkreślają funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji.

Stróże prawa dodają, że sierżant Jacek pozostanie w ich pamięci na zawsze. Policjanci wciąż apelują o ostrożność na drogach. Swoje komunikaty kierują zarówno do kierowców, jak i pieszych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie