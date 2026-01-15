Molo w Sopocie i Gdańsku zamknięte! Fatalne wieści dla turystów i mieszkańców. Winna gołoledź

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
Radio Eska
2026-01-15 9:25

Zima daje się we znaki mieszkańcom i turystom w Trójmieście. Ze względu na oblodzenie do odwołania zamknięto mola w Gdańsku Brzeźnie i w Sopocie. Lokalne służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i, jeśli to możliwe, pozostanie w domach.

Molo w Sopocie

i

Autor: Szymon Grot Molo w Sopocie
Super Express Google News

Zimowe oblodzenie paraliżuje wybrzeże. Molo w Sopocie i Gdańsku Brzeźnie nieczynne

- UWAGA! Ze względu na opady marznącego deszczu oraz występujące oblodzenie, Molo pozostaje zamknięte do odwołania, do czasu poprawy warunków i ustąpienia gołoledzi – czytamy w komunikacie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Polecany artykuł:

Utrudnienia w ruchu pociągów na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu. Gołoledź sparaliż…

Trudne warunki pogodowe w Gdańsku i Sopocie. Sytuacja na drogach i lasach

- Niestety, warunki nie pozwalają na bezpieczne spacerowanie i podziwianie walorów Zatoki Gdańskiej. Zakładamy, że w najbliższych godzinach sytuacja może się zmienić - mówi w rozmowie z Radiem Eska Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Zamknięto także sopockie molo. - W związku z opadami marznącego deszczu i trudnymi, niebezpiecznymi warunkami, zamykamy molo do odwołania - podał Urząd Miasta W Sopocie. W Sopocie przestrzegają też, aby nie wchodzić do lasów. Nagromadzony śnieg i lód mogą prowadzić do łamania konarów.

Trudne warunki pogodowe panują również na drogach w Gdańsku. W środę (14 stycznia) po południu ruch na odcinku Węzeł Kliniczna – Nowy Port został wstrzymany w obu kierunkach. Na czas utrudnień uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Jak poinformował gdański magistrat, służby miejskie prowadzą intensywne działania związane z zabezpieczaniem głównych ciągów komunikacyjnych i ograniczaniem śliskości.

CZYTAJ TEŻ: Tafla lodu przebiła szybę BMW! Są poszkodowani! Kierowca tira poszukiwany

Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?

Polecany artykuł:

Przymusowe ferie zimowe na północy kraju. Pogoda nie rozpieszcza uczniów
Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOŁOLEDŹ
GDAŃSK
MOLO W SOPOCIE