Molo w Sopocie i Gdańsku zamknięte! Fatalne wieści dla turystów i mieszkańców. Winna gołoledź

Zimowe oblodzenie paraliżuje wybrzeże. Molo w Sopocie i Gdańsku Brzeźnie nieczynne

- UWAGA! Ze względu na opady marznącego deszczu oraz występujące oblodzenie, Molo pozostaje zamknięte do odwołania, do czasu poprawy warunków i ustąpienia gołoledzi – czytamy w komunikacie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Trudne warunki pogodowe w Gdańsku i Sopocie. Sytuacja na drogach i lasach

- Niestety, warunki nie pozwalają na bezpieczne spacerowanie i podziwianie walorów Zatoki Gdańskiej. Zakładamy, że w najbliższych godzinach sytuacja może się zmienić - mówi w rozmowie z Radiem Eska Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Zamknięto także sopockie molo. - W związku z opadami marznącego deszczu i trudnymi, niebezpiecznymi warunkami, zamykamy molo do odwołania - podał Urząd Miasta W Sopocie. W Sopocie przestrzegają też, aby nie wchodzić do lasów. Nagromadzony śnieg i lód mogą prowadzić do łamania konarów.

Trudne warunki pogodowe panują również na drogach w Gdańsku. W środę (14 stycznia) po południu ruch na odcinku Węzeł Kliniczna – Nowy Port został wstrzymany w obu kierunkach. Na czas utrudnień uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Jak poinformował gdański magistrat, służby miejskie prowadzą intensywne działania związane z zabezpieczaniem głównych ciągów komunikacyjnych i ograniczaniem śliskości.

