Na Osowej pojawił się ciężki sprzęt. Rozpoczęła się budowa nowej ulicy

Obecnie rozpoczęły się prace ziemne przy istniejącym rondzie, w śladzie przyszłego przebiegu tzw. Nowej Koziorożca - ulicy, która także powstanie w ramach projektu.

Z nowych ulic będziemy korzystać w 2025 roku. Jestem przekonana, że staną się wizytówką Osowej

- zaznacza prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Ulica Kielnieńska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy obwodnicy Trójmiasta. Wzdłuż niej zaplanowano drogi rowerowe i chodniki oraz drogę serwisową, która będzie służyła jako dojazd do znajdujących się tam nieruchomości. Powstaną też dwa ronda, które mają polepszyć przepustowość dróg.

Jednym z celów tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, stąd budowa chodników i drogi dla jednośladów.

Nowa ulica w Gdańsku

W ramach inwestycji powstanie też około 500-metrowy odcinek ul. Nowej Koziorożca. Ulica będzie miała charakter zielonego bulwaru z ogrodami deszczowymi. Wzdłuż niej planowane są nasadzenia drzew i rabat kwiatowych, a także utworzenie łąk kwietnych. Wybudowany zostanie chodnik i ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym.

Przebudowane zostaną przy okazji sieci podziemne, a także uregulowana gospodarka wodna i deszczowa, co poprawi sytuację tej części miasta po większych opadach. W zakresie zadania znalazła się m.in. budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej. Jest to jedna z tych inwestycji, które muszą zostać zrealizowane, by sprawnie funkcjonował cały układ komunikacyjny wokół dzielnicy Osowa z nowym węzłem Chwaszczyno, trasą S6 i obwodnicą południową.

Przebudowa obejmie łącznie trzy kilometry dróg, z czego pół kilometra to ul. Nowa Koziorożca. Inwestycja pochłonie blisko 64 mln złotych. Koniec robót przewidziano w maju 2025 r.

