W tym regionie mieszkańcy wybierają kolej! Liczby mówią wszystko. Pociągi oblegane

Zbiorcze dane z funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce w 2023 r. przygotował Urząd Transportu Kolejowego.

Miliony pasażerów

Do tej pory podawane były szczątkowye dane, które mówiły, że Pomorskie jest „najbardziej kolejowym” regionem w Polsce. Teraz jest całościowe podsumowanie za minione 12 miesięcy które to potwierdza.

Z usług przewoźników kolejowych działających w naszym regionie skorzystało 71,1 mln podróżnych. To drugi wynik w skali kraju. Lepsze jest tylko województwo mazowieckie

– podkreśla Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Choć pierwsze miejsce Mazowsza dziwić nie powinno. To w końcu jest region stołeczny i ma więcej mieszkańców. Liczba pasażerów na Pomorzu stale rośnie.

Wybieramy kolej

O ile w liczbie przewiezionych pasażerów województwo pomorskie jest na drugim miejscu w kraju, tak jeśli chodzi o liczbę podróży koleją województwo pomorskie jest absolutnym liderem. Mówi o tym wskaźnik wykorzystania kolei.

– Wyjaśniając, to liczba pokazująca, jak często mieszkańcy i turyści w dojazdach do pracy, szkoły czy turystycznych wojażach korzystają z pociągów. Na Pomorzu wynosi ona 30,1. To absolutny rekord wśród polskich regionów – mówi Bonna.

Pomorskie wyprzedza i to o prawie połowę województwo mazowieckie (17,7), a także Dolny Śląsk. Wysoka wartość pokazuje, że Pomorzanie chcą korzystać z ekologicznej i sprawnie działającej komunikacji szynowej.

A na jakich stacjach wsiada i wysiada najwięcej podróżnych?

– Wśród 10 największych stacji w Polsce są dwie z Pomorza. To Gdynia Główna i Gdańsk Główny. Średnio w ciągu doby korzysta z nich ok. 37 tysięcy podróżnych – czytamy w raporcie UTK.Przeanalizowano również liczbę podróżnych w miastach – stolicach województw. Na drugim miejscu z 18 miast znalazł się Gdańsk, w którym z pociągów skorzystało 49,54 mln pasażerów.

Źródło:Pomorskie.eu