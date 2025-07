Nadmorskie kurorty świecą pustkami. Lokalni przedsiębiorcy mówią o dramacie

Wakacje nad Bałtykiem 2025

Co roku w wakacje wielu Polaków decyduje się na wyjazd nad polskie morze. Przez lata więc na przełomie lipca i sierpnia nadmorskie kurorty pękały w szwach, a lokalni przedsiębiorcy mieli ręce pełne roboty. Teraz jednak sytuacja nie wygląda tak kolorowo. W ostatnim czasie wybraliśmy się do kultowego Mielna, które dawniej było jednym z najpopularniejszych miejscówek wśród turystów. Obecnie niestety nawet tak znana lokalizacja ma problemy, które odczuwają tamtejsze hotele czy restauracje. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Turyści z całej Polski przyjeżdżali tu na imprezy. Teraz kurort świeci pustkami. "Jest dramat". Co więcej, w mediach pojawiają się kolejne dramatyczne wieści z innych miejscowości nad Bałtykiem, w których również sytuacja nie jest zachęcająca.

Hotelarze nad Bałtykiem załamani sezonem

O niepokojącej sytuacji nad Bałtykiem w ostatnim czasie napisał także portal Gazeta Wyborcza, który dotarł do relacji właścicieli obiektów noclegów m.in. z Władysławowa. Okazuje się, że gości w hotelach jest coraz mniej, tym samym zarobek jest o wiele gorszy niż w poprzednich latach.

Co tu kryć, to nie jest wymarzony sezon. Tak słabego lipca nie pamiętam, jak tak dalej będzie, pójdziemy z torbami - mówił "Gazecie Wyborczej" szef pensjonatu w centrum Władysławowa.

Niestety, ale wiele osób rezygnuje z wyjazdów nad morzem nawet w ostatniej chwili ze względu na warunki atmosferyczne tam panujące. Nie da się ukryć, że pogoda nad Bałtykiem potrafi zaskoczyć i daleko jej do rajskiego klimatu.

Lipiec deszczowy, ludzie wstrzymują się z przyjazdem. Może w sierpniu będzie lepiej - dodała "Gazecie Wyborczej" jedna z osób, która sprzedaje lody rzemieślnicze.

Miejmy więc nadzieję, że temperatury będą "współpracować" z turystami i w najbliższym czasie będzie nieco lepiej. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawiają się prognozy na kolejne tygodnie, zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu tutaj: Czy w 2025 roku będzie jeszcze lato? Prognozy dają nadzieję.