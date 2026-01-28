Nauczycielka wyrzuciła "krzyż" do kosza. Jest decyzja komisji dyscyplinarnej

Burza w szkole podstawowej w Kielnie na Kaszubach. Nauczycielka, która wyrzuciła do kosza przedmiot w kształcie krzyża, użyty wcześniej przez uczennicę podczas halloweenowej zabawy, została zawieszona w obowiązkach. Teraz komisja dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim uchyliła tę decyzję. Co to oznacza dla nauczycielki i całej sprawy? Czy kontrowersyjne zdarzenie znajdzie swój finał w sądzie?

Nauczycielka zawieszona za wyrzucenie krzyża. Jest decyzja komisji!

Nauczycielka z Kielna na Kaszubach potwierdziła w rozmowie z PAP, że komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła jej wniosek o cofnięcie decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. W środę odebrała ona list polecony w tej sprawie.

O zawieszeniu nauczycielki w obowiązkach zdecydował 7 stycznia dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kielnie. Cofnięcie jego decyzji oznacza, że nauczycielka może wracać do pracy. To ciąg dalszy sprawy po ujawnieniu, że podczas zajęć w szkole w Kielnie został wrzucony do kosza na śmieci przedmiot w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy halloweenowej przez jedną z uczennic.

Nauczycielka z Kielna: "To nie był przedmiot kultu religijnego!"

Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 r. Nauczycielka zrelacjonowała PAP, że przedmiot w kształcie krzyża nie wisiał tamtego dnia w sali.

- To się stało, gdy miałam swoją ostatnią lekcję z siódmą klasą, w dziewięcioosobowej grupie – zaznaczyła i dodała, że wskazana zawieszka zawisła, gdy była odwrócona tyłem do uczniów. - Poprosiłam, żeby ją zdjęli. Oni powiedzieli, że nie zdejmą. A więc zdjęłam to i wyrzuciłam.

Podkreśliła również, że podczas wypowiedzi w mediach nie było nikogo z klasy, z którą prowadziła zajęcia.

Nauczycielka stwierdziła, że w przypadku tego przedmiotu nie można mówić o przedmiocie kultu religijnego, bo chodzi o zabawkę z halloweenowego stroju, w którym bawiły się dzieci.

Prokuratura bada sprawę obrazy uczuć religijnych

Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał PAP, że postępowanie dotyczy podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej – krzyża zawieszonego w sali lekcyjnej – polegające na wrzuceniu go do kosza na śmieci.

