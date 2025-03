i Autor: Shutterstock (2) Gdańsk. Będą trzy połączenia do Billund. Kto poleci do Legolandu?

Trzy loty w tygodniu

Nowe połączenie lotnicze z Gdańska. Dzięki niemu będzie można zobaczyć światową atrakcję!

Port Lotniczy w Gdańsku pochwalił się uruchomieniem trzech połączeń lotniczych w tygodniu do duńskiego Billund, znanego w szczególności z Legolandu. Polecimy tam za pośrednictwem Wizz Air w poniedziałek, środę lub piątek, ale dopiero od 30 czerwca br. Z kolei prawie do końca marca trasę Gdańsk-Billund będzie obsługiwać Ryanair, ale po tym czasie lotów do Danii już nie będzie.