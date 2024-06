i Autor: Shutterstock (3) PKP Intercity zdradziło część informacji dotyczących nowego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od niedzieli, 9 czerwca

Turyści ruszą w Polskę?

Nowy rozkład jazdy PKP! Więcej pociągów nad morze i w góry. Świetne wieści dla mieszkańców Warszawy

Michał Michalak | PAP 18:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

PKP Intercity zdradziło część informacji dotyczących nowego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od niedzieli, 9 czerwca. To, co rzuca się w oczy na pierwszy plan, to więcej połączeń nad morze i w góry. Aż 6 par pociągów pojedzie na Hel, a TLK Lubomirski z Gdyni i Kołobrzegu wydłuży swoją trasę i dotrze do Zakopanego. Z kolei mieszkańcy Warszawy dotrą szybciej do Trójmiasta.