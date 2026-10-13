Ojciec wyszedł na spacer z małymi dziećmi. Miał 1,5 promila! Na miejsce wezwano ambulans

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-13 21:48

Nietypowa interwencja w Wejherowie! Pijany ojciec wyszedł z czwórką małych dzieci na spacer. Mężczyzna zataczał się, co zaniepokoiło świadków, którzy powiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzymali go, gdy spacerował po mieście. Dzieci, które były pod jego opieką miały od kilku miesięcy do 5 lat. Badanie wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu! Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Matka dzieci musiała przerwać zakupy i natychmiast przyjechać po swoje pociechy. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego.

Mężczyzna z wózkiem dziecięcym na placu w Wejherowie. Został otoczony czerwoną pętlą. O zdarzeniu przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji

Wyszedł z czwórką dzieci na spacer. Po drodze spotkał znajomych i pił alkohol

Do zdarzenia doszło w październikowe popołudnie. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który spacerował po mieście z wózkiem, w którym znajdowały się małe dzieci. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wyszedł z dziećmi z domu około południa. Wówczas był jeszcze trzeźwy.

Spacer jednak się przedłużył, a po drodze ojciec spotkał znajomych. Policjanci podejrzewają, że właśnie wtedy mężczyzna zaczął spożywać alkohol. Gdy patrol dotarł na miejsce, wyczuwalna była od woń alkoholu, a jego mowa była bełkotliwa. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Pod opieką nietrzeźwego ojca znajdowało się czworo dzieci w wieku od kilku miesięcy do 5 lat.

- Policjanci ustalili kontakt do matki dzieci, która po otrzymaniu informacji natychmiast przerwała zakupy i przyjechała na miejsce i przejęła opiekę nad nimi. Zanim jednak mogła zabrać je do domu, na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który zbadał dzieci pod kątem ewentualnego zagrożenia zdrowia lub życia – informują policjanci z Wejherowa.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Ojcu grozi nawet 5 tys. zł grzywny

W związku z okolicznościami interwencji policjanci powiadomili Sąd Rejonowy w Wejherowie, a dokładniej wydział zajmujący się sprawami rodzinnymi. Sąd przeanalizuje sytuację i podejmie decyzję o ewentualnych dalszych działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

- Niezależnie od tego prowadzone są czynności w sprawie wykroczenia z art. 106 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten dotyczy osoby zobowiązanej do opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat 7, która dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Za takie wykroczenie grozi kara grzywny, nawet do 5000 zł albo nagany - dodają mundurowi.

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