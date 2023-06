Okrutne żarty z kierowców z Gdańska. Znakowanie samochodów „XD”

Nowe wyróżniki tablic rejestracyjnych. "XD" zamiast "GD" w Gdańsku

Wbrew pozorom to nie żart - zapis "XD" zastąpi "GD" na nowych tablicach rejestracyjnych w Gdańsku. Miasto podobnie jak inne duże ośrodki w całej Polsce musi się przygotować na wyczerpanie limitu wyróżników opartego o dotychczasowe oznaczenia. W podobniej sytuacji jak Gdańsk są m.in. Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław i Warszawa, gdzie statystycznie rejestruje się najwięcej pojazdów. Nowe tablice będą w pierwszej kolejności wydawane posiadaczom samochodów, które mają relatywnie najkrótsze tablice, tj. z najmniejszą liczbą kombinacji znaków. - Jeżeli chodzi o wyróżniki, które u nas jeszcze pozostają do wydania na tablicach rejestracyjnych, to wystarczą spokojnie na kilka dobrych lat - mówi w rozmowie z tvn24.pl Paulina Chełmińska z magistratu w Gdańsku, dodając, że zapasy dotychczasowych wyróżników mogą się wyczerpać za ok. 4 lata. Jak wyjaśnia tvn24.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego, nowe wyróżniki na tablicach rejestracyjnych zostały na razie stworzone dla 7 z 16 województw.

Sonda Za którym razem zdaliście egzamin na prawo jazdy? Tylko szczerze! Za 1 Za 2 Za 3 Za 4 lub więcej Nie mam prawa jazdy Nie potrzebuję prawa jazdy