Otwarcie Majalandu w Gdańsku. Ceny promocyjne tylko w czerwcu. Potem będzie drożej

Seryjny podpalacz puścił z dymem 12 tys. zł. Zainspirowała go paczka po papierosach

Tragedia w Dzień Dziecka. Dwulatek porażony prądem trafił śmigłowcem do szpitala

Gdańsk jest trzecim miastem w Polsce, w którym otworzony został park rozrywki Majaland przy ul. Meteorytowej 12. To pierwsza lokalizacja na północy kraju. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Wszystkich atrakcji jest ponad 20. My przedstawiamy, kilka z nich. Aqua Team Playground to idealna miejsce na upalne dni. Wodny park ze zjeżdżalniami i fontannami. Huśtające Drzewo zabierze Ciebie i Twoich przyjaciół w podróż pełną przygód. Spadające Grzyby to karuzela, która z niesamowitą prędkością, porusza się w górę i w dół. A atrakcja Tratwa zabierze cię w świat prawdziwych wikingów.

Majaland otwarty. Ile kosztuje wejście?

Sprzedaż biletów online ruszył 28 maja i nie obyło się bez wpadek. Klienci w social mediach Majalandu zgłaszali problemy z zakupem wejściówek.

Czy komuś udało się pobrać bilety? Właśnie kupiłam 3 bilety i niestety nie mogę ich pobrać. Ja mam problem z zakupem. Chciałam kupić 4 karty roczne, ale system wymaga zaznaczenia 4 członków gdzie tylko ja jestem zarejestrowana jako użytkownik. Gdzie dodać resztę osób?

- pisali na Facebooku parku.

Klienci zgłaszali również brak informacji o biletach dla osób niepełnosprawnych. A jakie obecnie obowiązują w Majalandzie? Wejściówki są uzależnione są od wzrostu odwiedzających. Wejście dla dzieci poniżej 85 cm jest za darmo. Bilet dla dzieci o wzroście 85 cm – 1 m kosztuje 40 złotych, a za bilet normalny dla osób powyżej 1 m trzeba zapłacić 80 zł. Te ceny dotyczą tylko czerwca, który jest promocyjny. Regularny cennik to:

ulgowy (dzieci do 1 m wzrostu) - 57,50 zł,

normalny (dla wszystkich powyżej 1 m wzrostu) - 114,90.

Za parking trzeba zapłacić 17,50 zł.

Bilety można kupić na stronie internetowej Majaland Gdańsk.

GALERIA: Wielki wycieczkowiec Viking Venus w gdańskim porcie. Zobaczcie te zdjęcia!