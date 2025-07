Pamiątki z wakacji nad Bałtykiem coraz droższe. Niektóre osiągają ceny noclegów!

Spis treści

Wakacje 2025 nad Bałtykiem

Wakacje nad Bałtykiem od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Plaże pełne turystów, gofry z bitą śmietaną, ryby prosto z patelni i kolorowe stragany z pamiątkami to obrazek dobrze znany każdemu, kto choć raz spędzał urlop nad polskim morzem. Niestety, z każdym sezonem wakacyjny wypoczynek staje się coraz większym obciążeniem dla portfela.

Wysokie ceny noclegów i jedzenia przestają już dziwić, ale teraz do listy zaskakujących wydatków dołączają pamiątki. Zabawki, breloczki czy pluszowe maskotki potrafią kosztować tyle, co dobra kolacja lub doba w pensjonacie. Co ciekawe, niektóre z nich osiągają ceny, które wywołują poruszenie w internecie i pytania: ile jeszcze jesteśmy w stanie zapłacić za "wspomnienie z wakacji"?

500 zł za zabawkę nad morzem? Internet grzmi po nagraniu z Łeby

Wakacje nad Bałtykiem potrafią zaskoczyć nie tylko pięknymi widokami, ale i cenami. O ile wysokie stawki za gofry, rybę czy noclegi już nikogo nie dziwią, to cena pewnej zabawki z nadmorskiego straganu wywołała prawdziwą burzę w internecie. Wszystko za sprawą nagrania z TikToka, które błyskawicznie zdobyło popularność.

Film opublikowany przez użytkowniczkę o nicku @rodowita19 szybko stał się viralem. Pokazuje on stragan w Łebie, na którym wystawiona jest zabawka przypominająca popularną maskotkę kultowego Labubu. Cena? Aż 500 złotych! W ciągu zaledwie kilku dni nagranie zdobyło ponad milion wyświetleń, a w komentarzach zawrzało:

i to jeszcze nie jest labubu tylko lafufu podróba z krzywą mordą

nawet 5 zl bym nie wydala

nie rozumiem osób które kupują coś na tych straganach

Pamiątka z wakacji czy przepłacony gadżet?

Nie od dziś wiadomo, że stragany w kurortach mają własne reguły cenowe. Pamiątki, breloczki czy zabawki często są sprzedawane po mocno zawyżonych stawkach. W przypadku produktów znanych z TikToka i Instagrama - jak Labubu - handlowcy szybko podbijają ceny, licząc na modę i impulsywnych turystów. Nagranie z Łeby to kolejny przykład na to, jak wakacyjna gorączka i popularność internetowych trendów mogą stworzyć mieszankę wybuchową dla portfela.