Pijany jak bela 21-latek zwariował za kierownicą. O krok od tragedii pod Bytowem

Do poważnego wypadku doszło w niedzielną noc (29 października 2023 r.) niedaleko Bytowa. Policjanci wstępnie ustalili, że 21-letni kierowca Volkswagena Golfa na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z 24-letnim kierowcą Volkswagena Passata. W wyniku tego zderzenia ranny został 21-latek. - Po sprawdzeniu jego stanu trzeźwości okazało się, że wsiadł on za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że ma on prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Drugi z kierowców był natomiast trzeźwy - informuje st. sierż. Dawid Łaszcz, oficer prasowy KPP Bytów.

Poważny wypadek pod Bytowem. Apel policji

Mundurowi zabezpieczyli miejsce, a technik kryminalistyki wykonał oględziny pojazdów i zabezpieczył ślady. Teraz będą szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności tego wypadku. Nietrzeźwemu kierowcy funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy i została mu pobrana krew do dalszych badań. Za kierowanie pojazdem po alkoholu grozi kara nawet do 3 lat więzienia. Policjanci raz jeszcze apelują, aby pod żadnym pozorem nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Narażamy w ten sposób przede wszystkim innych uczestników ruchu. Na zdjęciu widać, czym może się skończyć taka jazda.