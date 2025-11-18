Pirat drogowy szalał na S7. Ponad 30 tysięcy złotych kary i 210 punktów karnych! Sebastian Chrostowski 13:14 31,5 tysiąca złotych mandatów, ponad 200 punktów karnych, a do tego policyjny dozór i zakaz prowadzenia pojazdów. Taki „popis” dał pirat drogowy, którego zatrzymali policjanci z Gdańska. 22-letniemu Ukraińcowi grozi do pięciu lat więzienia. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: Pomorska Policja/ Materiały prasowe Pirat drogowy szalał na S7. Ponad 30 tysięcy złotych kary i 210 punktów karnych!

Pirat drogowy zatrzymany. Koniec szaleństw 22-latka

Policjanci z Gdańska zatrzymali kierowcę audi. 22-letni Ukrainiec najpierw przekroczył prędkość o 58 km/h, a potem próbował uciec przed kontrolą. Niestety dla młodego mężczyzny, pościg na drodze S7 zakończył się sukcesem policji.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy 22-latek nie zatrzymał się do kontroli. We wrześniu 2025 r. również uciekał policjantom, ale wówczas na drodze S6. 22-latek usłyszał dwa zarzuty karne. Popełnił szereg wykroczeń. Mandaty, jakie „zebrał” to kwota w sumie 31,5 tysiąca złotych! Za takie pieniądze można kupić samochód. Do tego 210 punktów karnych, zakaz prowadzenia pojazdów, policyjny dozór i 5 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

