Pirat drogowy szalał na S7. Ponad 30 tysięcy złotych kary i 210 punktów karnych!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-18 13:14

31,5 tysiąca złotych mandatów, ponad 200 punktów karnych, a do tego policyjny dozór i zakaz prowadzenia pojazdów. Taki „popis” dał pirat drogowy, którego zatrzymali policjanci z Gdańska. 22-letniemu Ukraińcowi grozi do pięciu lat więzienia.

Pirat drogowy szalał na S7. Ponad 30 tysięcy złotych kary i 210 punktów karnych!

i

Autor: Pomorska Policja/ Materiały prasowe Pirat drogowy szalał na S7. Ponad 30 tysięcy złotych kary i 210 punktów karnych!
Super Express Google News

Pirat drogowy zatrzymany. Koniec szaleństw 22-latka

Policjanci z Gdańska zatrzymali kierowcę audi. 22-letni Ukrainiec najpierw przekroczył prędkość o 58 km/h, a potem próbował uciec przed kontrolą. Niestety dla młodego mężczyzny, pościg na drodze S7 zakończył się sukcesem policji.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy 22-latek nie zatrzymał się do kontroli. We wrześniu 2025 r. również uciekał policjantom, ale wówczas na drodze S6. 22-latek usłyszał dwa zarzuty karne. Popełnił szereg wykroczeń. Mandaty, jakie „zebrał” to kwota w sumie 31,5 tysiąca złotych! Za takie pieniądze można kupić samochód. Do tego 210 punktów karnych, zakaz prowadzenia pojazdów, policyjny dozór i 5 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.

CZYTAJ TEŻ: Dwie nastolatki zginęły po uderzeniu volkswagena w drzewo. 17-letni Michał G. trafił za kratki

Źródło: Pomorska Policja

Polecany artykuł:

Kolumbijczyk dachował na śliskiej drodze. 32-latek nie powinien wsiadać za kier…

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda
Czy mandaty dla piratów drogowych powinny być jeszcze wyższe?

Polecany artykuł:

Chevrolet wjechał w drzewo, trzy osoby poszkodowane. Śmigłowiec LPR na miejscu
POSPIESZALSKI OSKARŻA: TO ONI DEMOLUJĄ BEZPIECZEŃSTWO POLSKI!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
PIRAT DROGOWY
TRÓJMIASTO