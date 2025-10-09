Marcin R. wjechał w grupę chłopców. 10-letni Igor nie żyje. "Powinien zgnić w więzieniu!"

Tragedia w Łebieńskiej Hucie (woj. pomorskie) – pijany kierowca wjechał w czwórkę dzieci wracających z boiska.

Zginął 10-letni Igor, trzech chłopców rannych – jeden stracił nogę.

Sprawca, 33-letni Marcin R., był pijany, naćpany i miał zakaz prowadzenia.

Po wypadku uciekł, porzucił auto i zamówił taksówkę do domu.

Zatrzymany po kilku godzinach – ponad 1,3 promila alkoholu we krwi.

Wcześniej karany w Danii i w Polsce za jazdę po pijaku.

Usłyszał zarzuty, grozi mu do 20 lat więzienia.

Mieszkańcy: „To była świadoma zbrodnia!”.

To był horror. Nie wypadek – horror z zimną krwią. We wtorek wieczorem, 7 października, w Łebieńskiej Hucie (woj. pomorskie), czterech chłopców wracało z boiska. Igor (†10 l.), jego starszy brat, 12-letni Mariusz, kolega Ksawery jechali rowerami. Czwarty szedł pieszo. Byli już prawie na chodniku. Nie zdążyli.

Marcin R. (33 l.) – recydywista, karany wcześniej w Danii za jazdę po pijaku, dobrze znany lokalnej policji – wsiadł za kółko kompletnie pijany. I wjechał w dzieci. – W wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć, jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, a dwie średniego uszczerbku na zdrowiu – mówiła prokurator Iwona Wojciechowska-Kazub. – Sprawca był nietrzeźwy i pod wpływem środków odurzających. I uciekł z miejsca zdarzenia.

Igor zginął na miejscu. Jego brat w stanie krytycznym walczy o życie. Ksawery stracił nogę. Czwarty chłopiec także ciężko ranny. Żaden z nich nie miał szans. Auto jechało jak taran.

A sprawca? Nie pomógł. Nie zadzwonił po karetkę. Nawet nie wysiadł z auta. Tylko uciekł. 1,5 km dalej porzucił samochód pod sklepem. Wysiadł, zapalił papierosa i zamówił taksówkę, którą wrócił do domu. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. Kilka godzin później złapali go 40 km dalej. Nie chciał dmuchać w alkomat, odmówił testu na narkotyki. Krew pobrano mu siłą. Był pijany – ponad 1,3 promila alkoholu. Naćpany też.

W czwartek Marcin R. został doprowadzony do prokuratury. W kajdankach na rękach i nogach, połączonych łańcuchem. Milczał. Nie spojrzał nikomu w oczy. – Deklarował żal? Nie mnie to oceniać – mówi prokurator Wojciechowska-Kazub.

Nie przyznał się do picia ani zażywania narkotyków. Przyznał do spowodowania wypadku. Tłumaczył się… niepamięcią. – Człowiek skrajnie nieodpowiedzialny, bez odrobiny empatii czy przyzwoitości – oceniła prokurator.

W kwietniu Marcin R. również został zatrzymany za jazdę po pijaku. Sprawa czekała na rozpoznanie przez sąd. – Czy gdyby sąd zdążył go osądzić, Igor by żył? Trudno gdybać – mówi prokurator. – Ale był już skazany w Danii za to samo i niczego go to nie nauczyło.

Nie miał prawa jazdy. Nie miał uprawnień. Ale miał kluczyki i benzynę. I zabił dziecko. Rodzina Igora jest zdruzgotana. Dziś chowa twarz jak szczur. Igor miał 10 lat. Kochał grać w piłkę. I już nigdy nie wróci na boisko...

Zarzuty: spowodowanie śmiertelnego wypadku, nieudzielenie pomocy, ucieczka z miejsca zdarzenia, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Ale to żadna pociecha dla rodziców. – To była świadoma zbrodnia! – mówią mieszkańcy. – On powinien zgnić w więzieniu!

