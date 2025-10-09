To on jest podejrzany o wjechanie w grupę chłopców. Wiemy, co dalej z Marcinem R.

W Łebieńskiej Hucie doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 10-letni chłopiec, a trzech nastolatków zostało rannych.

Podejrzany 33-letni Marcin R. został zatrzymany i usłyszy zarzuty, m.in. za ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Co ujawni prokuratorskie śledztwo w sprawie kierowcy, który nie miał uprawnień i odmówił badania trzeźwości?

W czwartek 33-letni Marcin R. zostanie przesłuchany przez prokuratora, który zdecyduje o ewentualnych zarzutach wobec niego. Do tego czasu mężczyzna przebywał w policyjnej izbie zatrzymań.

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie wszczęła śledztwo ws. spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy potrąconym nastolatkom.

Marcina R. zatrzymano we wtorek (7 października) wieczorem, po godz. 22 w Kościerzynie. Do wypadku doszło w Łebieńskiej Hucie na Kaszubach. Śledczy będą musieli wyjaśnić, jak mężczyzna dostał się do Kościerzyny, bo uszkodzone auto - opel insignia - znaleziono w Przodkowie (10 km od miejsca wypadku). Zdaniem policji mężczyzna ukrywał się w Kościerzynie.

Cały czas trwają w tej sprawie czynności procesowe. Słuchani są świadkowie. Prokurator zlecił biegłemu ocenę techniczną samochodu. Ma być wydana wstępna opinia przez biegłego z zakresu techniki jazdy.

- powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński i dodał, że będzie przeprowadzona sekcja zwłok 10-letniego Igora N.

33-letni Marcin R., podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w Łebieńskiej Hucie (pow. wejherowski), nie poddał się dobrowolnie badaniu na zawartość alkoholu i narkotyków.

W chwili wypadku 33-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zostały mu odebrane za prowadzenie samochodu pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej (DW 224) w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Trzech chłopców jechało na rowerach, a jeden szedł pieszo. W grupę wjechał samochód osobowy, który następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja podała, że byli to chłopcy w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Na miejscu zginął Igor N., najmłodszy z nich. Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych, z obrażeniami ręki, nogi i głowy, przewieziono karetkami. Na miejscu przez kilka godzin pracowali strażacy, policjanci i prokurator.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a za ucieczkę z miejsca zdarzenia – do 12 lat pozbawienia wolności.

