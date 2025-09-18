PKP wprowadza bilety po 1 zł. Skorzystają wybrani pasażerowie

2025-09-18 4:21

Już w październiku podróż pociągiem może kosztować mniej niż poranna kawa. PKP przygotowało bowiem wyjątkową akcję, która obejmie miliony Polaków i pozwoli im kupić bilety w symbolicznej cenie. Co ważne – promocja jest dostępna tylko jednego dnia i skierowana do wybranej grupy pasażerów.

Pociąg PKP Intercity

Autor: BEATA OLEJARKA SUPER EXPRESS Pociąg PKP Intercity (ilustracyjne)
  • PKP Intercity uruchamia specjalną promocję biletów kolejowych w cenie 1 zł.
  • Oferta jest skierowana do uczniów, studentów, doktorantów i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • Sprawdź, jak skorzystać z tej wyjątkowej okazji i kto dokładnie może podróżować za symboliczną złotówkę!

Podróże pociągiem znów stają się modne. Coraz więcej osób wybiera kolej zamiast samochodu czy autobusu - nie tylko ze względu na wygodę, ale także rosnącą świadomość ekologiczną i oszczędność czasu. Dla wielu pasażerów przejazd pociągiem to dziś wygodny sposób na dotarcie do pracy, weekendowy wypad za miasto czy wakacyjną wyprawę. Dodatkowo nowoczesne składy, coraz lepsza siatka połączeń i rosnąca liczba promocji sprawiają, że podróż koleją przestaje być tylko koniecznością, a staje się przyjemnością.

PKP wprowadza bilety po 1 zł

Jeszcze mało kto o tym słyszał, lecz okazuje się, że PKP IC uruchomiło właśnie niezwykłą promocję – 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie, studenci, doktoranci oraz nauczyciele będą mogli podróżować pociągami tej spółki za symboliczną złotówkę. To gest przewoźnika w stronę środowisk edukacyjnych, mający zachęcić do częstszego korzystania z transportu kolejowego. Z biletu za zaledwie 1 zł będą mogli skorzystać:

  • uczniowie do ukończenia 24 lat
  • studenci do 26 roku życia
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 lat
  • doktoranci do 35 roku życia
  • nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych)
  • nauczyciele akademiccy.

Tanie bilety na podróże pociągami PKP

Co ważne, promocja obowiązuje we wszystkich bezpośrednich połączeniach krajowych PKP Intercity, w klasie drugiej. Bilety można nabyć przez stronę internetową przewoźnika, aplikację mobilną, w kasach biletowych, a także u konduktora w pociągu jeśli jest taka możliwość. Pamiętaj, by na podróż zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument, który potwierdzi, że możesz korzystać z promocji.

