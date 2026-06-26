Plaże i kąpieliska zapełnią się błyskawicznie. Tu na Pomorzu można ruszyć nad wodę w gorący weekend

Super Express
Super Express
2026-06-26 15:32

Przed nami bardzo gorący weekend na Pomorzu. Od 26 do 28 czerwca temperatury mogą przekraczać 30 stopni, dlatego wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. Sprawdzamy, które kąpieliska w regionie są już czynne i gdzie można zaplanować krótki wyjazd.

Biały kapelusz z muszelkami, sandałki japonki z ozdobnymi kamieniami i podłużna muszla leżące na piaszczystej plaży z turkusowym morzem w tle, symbolizujące letni wypoczynek i gorący weekend, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: www/ Pixabay.com

Kąpieliska na Pomorzu czynne w weekend

Końcówka czerwca na Pomorzu zapowiada się bardzo gorąco. Przy temperaturach przekraczających 30 stopni wiele osób będzie chciało spędzić czas nad wodą — nad morzem, jeziorem albo innym akwenem. Warto jednak wybierać oficjalne kąpieliska, które są ujęte w Serwisie Kąpieliskowym GIS i mają wyznaczony sezon kąpielowy.

Kąpieliska czynne w województwie pomorskim w weekend 26-28.06.2026

  • Czernica, Jezioro Dybrzk - godz. otwarcia kąpieliska 10-18
  • Czołpino - godz. otwarcia kąpiliska: 10-18
  • Funka OW Mikomania, Jezioro Charzykowskie - godz. otwarcia kąpieliska: 9-18
  • Gdańsk Stogi, Zatoka Gdańska - godz. otwarcia kąpieliska: 9.45-17.15
  • Gowidlino, Jezioro Gowidlińskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19
  • Gołubie, Jezioro Dąbrowskie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Jeleń, Bytów, Jezioro Jeleń
  • Jezioro Żarnowieckie - Przystań w Nadolu - kąpieliski otwarte w godz. 10-18
  • Junno, Kamienica Królewska, Jezioro Junno - kąpielisko otwarte w godz. 11-19
  • Karwia wejście na plażę nr 43 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Kąpielisko Balaton, Kwidzyn - kąpielisko czynne w sobotę i niedzielę w godz. 11-18
  • Kąpielisko BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jez. Wielewskim, Rogalewo - kąpielisko czynne w godz. 10-18
  • Kąpielisko Gminne Kolbudy, Jezioro Bielkowskie (Zb. Bielkowo (Kolbudy II)) - kąpielisko czynne w godz. 10-18
  • Kąpielisko gminne w Przywidzu, Jezioro Przywidzkie Wielkie - kąpielisko czynne w godz. 10-18
  • Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach, Jezioro Jelenie - kąpielisko czynne w godz. 10-18
  • Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy, Jezioro Dybrzk
  • Kąpielisko Jantar II, Zatoka Gdańska
  • Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik, Miastko - kąpielisko czynne w godz. 10-18
  • Kąpielisko Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym" - kąpielisko czynne w godz. 9-17
  • Kąpielisko na wodach jeziora Borzechowskiego Wielkiego w Jeziorniku, Borzechowo - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica", Rzeczenica
  • Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie - kąpielisko czynne w godz. 10-18
  • Kąpielisko nad jeziorem Osuszyno przylegające do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Kąpielisko Nowa Plaża, Lubowidz, Jezioro Lubowidzkie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Kąpielisko PCM Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Kąpielisko Piątkowo przy Ośrodku Wypoczynkowym eFKa nad jez. Wielewskim - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran na jeziorem Sudomie
  • Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie -  kąpielisko otwarte w godz. 9-18
  • Kąpielisko Puck - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Kąpielisko Stegna I
  • Kąpielisko Stegna II - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Kąpielisko w Obłężu, Jezioro Obłęże - kąpielisko otwarte w godz. 10-17
  • Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Kąty Rybackie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Molo Gdańsk Brzeźno - kąpielisko otwarte w godz. 9:45 - 17:15
  • Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz, Jezioro Mausz - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 18:30
  • Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim, Człuchów - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Park Trendla, Słupsk, Staw Trendla - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Rzeka Nogat, Malbork - kąpielisko otwarte w godz. od poniedziałku do piątku i w niedziele: 10-19, w soboty: 10-20
  • Sopot - 13-17 - między 14, a 15 wejściem na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17:30
  • Sopot - Łazienki Południowe I - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 19
  • Sopot - Łazienki Południowe II - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
  • Sopot Park Północny - na wysokości wejścia nr 17 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
  • Sopot-32A-33 - na wysokości wejścia nr 33 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
  • Sopot-K22 - na wysokości wejścia nr 22 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
  • Sopot-Kamienny Potok-Kolibam - Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
  • Stężyca, Jezioro Raduńskie Górne - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Sulęczyno, Jezioro Węgorzyno - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Sztutowo - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Ustka Wschód - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
  • Władysławowo wejście na plażę nr 9 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
  • Zajezierskie, Sztum, Jezioro Zajezierskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Gdzie wybrać się nad wodę na Pomorzu?

Dla mieszkańców Trójmiasta naturalnym kierunkiem będą kąpieliska położone w Gdańsku, Gdyni, Sopocie albo w ich najbliższej okolicy. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybko dotrzeć nad wodę po pracy, w sobotę rano albo w niedzielę bez planowania dłuższego wyjazdu. Przed ruszeniem w drogę warto sprawdzić trasę, możliwe utrudnienia i dostępność miejsc parkingowych.

Mieszkańcy zachodniej i środkowej części województwa mogą szukać miejsc nad wodą także w kierunku Słupska, Lęborka, Bytowa czy Chojnic. Dla osób z północnej części regionu wygodnym wyborem mogą być kąpieliska położone bliżej wybrzeża. Z kolei mieszkańcy południowej części Pomorskiego mogą zwrócić uwagę na miejsca nad jeziorami i lokalnymi zbiornikami.

W upalny weekend najpopularniejsze plaże i kąpieliska mogą szybko się zapełniać. Dlatego dobrze wyjechać wcześniej, sprawdzić regulamin danego miejsca i upewnić się, czy na kąpielisku działa ratownik. Warto też zwrócić uwagę na zaplecze — toalety, przebieralnie, punkty gastronomiczne, zejście do wody i strefy przeznaczone dla dzieci.

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Jak przygotować się na upał nad wodą?

Wysoka temperatura nad wodą bywa zdradliwa. Chłodniejszy wiatr, kontakt z wodą albo cień przy plaży mogą dawać wrażenie, że organizm dobrze znosi upał, ale odwodnienie i przegrzanie mogą pojawić się szybko. Na taki wyjazd warto zabrać większą ilość wody, lekkie nakrycie głowy i coś, co pozwoli osłonić się przed słońcem.

Dobrze unikać długiego leżenia w pełnym słońcu, szczególnie w środku dnia. Lepiej robić krótsze przerwy, częściej pić wodę i nie czekać, aż pojawi się silne pragnienie. U dzieci, seniorów i osób osłabionych upał może dać o sobie znać szybciej. Niepokojące sygnały to m.in. silne zmęczenie, ból głowy, zawroty, nudności, bladość albo dezorientacja. W takiej sytuacji trzeba przenieść osobę w cień, podać jej wodę i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Bezpieczeństwo nad wodą. Tych zasad lepiej nie lekceważyć

Nawet w popularnym i dobrze znanym miejscu trzeba zachować ostrożność. Do wody najlepiej wchodzić stopniowo, zwłaszcza po dłuższym przebywaniu na słońcu. Nie należy przeceniać swoich sił, odpływać daleko od brzegu ani ignorować oznaczeń i komunikatów na kąpielisku. Szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci — dmuchane koła, rękawki czy materace nie zastępują opieki dorosłych.

Nie wolno kąpać się po alkoholu ani skakać do wody w miejscu, którego się nie zna. Przy silniejszym wietrze, wysokiej fali, burzy albo pogorszeniu pogody należy wyjść z wody i oddalić się od brzegu. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, trzeba natychmiast zaalarmować ratownika, jeśli jest na miejscu, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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