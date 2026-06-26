Plaże i kąpieliska zapełnią się błyskawicznie. Tu na Pomorzu można ruszyć nad wodę w gorący weekend

Kąpieliska na Pomorzu czynne w weekend
Końcówka czerwca na Pomorzu zapowiada się bardzo gorąco. Przy temperaturach przekraczających 30 stopni wiele osób będzie chciało spędzić czas nad wodą — nad morzem, jeziorem albo innym akwenem. Warto jednak wybierać oficjalne kąpieliska, które są ujęte w Serwisie Kąpieliskowym GIS i mają wyznaczony sezon kąpielowy.
Kąpieliska czynne w województwie pomorskim w weekend 26-28.06.2026
- Czernica, Jezioro Dybrzk - godz. otwarcia kąpieliska 10-18
- Czołpino - godz. otwarcia kąpiliska: 10-18
- Funka OW Mikomania, Jezioro Charzykowskie - godz. otwarcia kąpieliska: 9-18
- Gdańsk Stogi, Zatoka Gdańska - godz. otwarcia kąpieliska: 9.45-17.15
- Gowidlino, Jezioro Gowidlińskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19
- Gołubie, Jezioro Dąbrowskie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Jeleń, Bytów, Jezioro Jeleń
- Jezioro Żarnowieckie - Przystań w Nadolu - kąpieliski otwarte w godz. 10-18
- Junno, Kamienica Królewska, Jezioro Junno - kąpielisko otwarte w godz. 11-19
- Karwia wejście na plażę nr 43 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Kąpielisko Balaton, Kwidzyn - kąpielisko czynne w sobotę i niedzielę w godz. 11-18
- Kąpielisko BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jez. Wielewskim, Rogalewo - kąpielisko czynne w godz. 10-18
- Kąpielisko Gminne Kolbudy, Jezioro Bielkowskie (Zb. Bielkowo (Kolbudy II)) - kąpielisko czynne w godz. 10-18
- Kąpielisko gminne w Przywidzu, Jezioro Przywidzkie Wielkie - kąpielisko czynne w godz. 10-18
- Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach, Jezioro Jelenie - kąpielisko czynne w godz. 10-18
- Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy, Jezioro Dybrzk
- Kąpielisko Jantar II, Zatoka Gdańska
- Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik, Miastko - kąpielisko czynne w godz. 10-18
- Kąpielisko Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym" - kąpielisko czynne w godz. 9-17
- Kąpielisko na wodach jeziora Borzechowskiego Wielkiego w Jeziorniku, Borzechowo - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica", Rzeczenica
- Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie - kąpielisko czynne w godz. 10-18
- Kąpielisko nad jeziorem Osuszyno przylegające do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Kąpielisko Nowa Plaża, Lubowidz, Jezioro Lubowidzkie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Kąpielisko PCM Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Kąpielisko Piątkowo przy Ośrodku Wypoczynkowym eFKa nad jez. Wielewskim - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran na jeziorem Sudomie
- Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie - kąpielisko otwarte w godz. 9-18
- Kąpielisko Puck - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Kąpielisko Stegna I
- Kąpielisko Stegna II - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Kąpielisko w Obłężu, Jezioro Obłęże - kąpielisko otwarte w godz. 10-17
- Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Kąty Rybackie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Molo Gdańsk Brzeźno - kąpielisko otwarte w godz. 9:45 - 17:15
- Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz, Jezioro Mausz - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 18:30
- Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim, Człuchów - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Park Trendla, Słupsk, Staw Trendla - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Rzeka Nogat, Malbork - kąpielisko otwarte w godz. od poniedziałku do piątku i w niedziele: 10-19, w soboty: 10-20
- Sopot - 13-17 - między 14, a 15 wejściem na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17:30
- Sopot - Łazienki Południowe I - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 19
- Sopot - Łazienki Południowe II - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
- Sopot Park Północny - na wysokości wejścia nr 17 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
- Sopot-32A-33 - na wysokości wejścia nr 33 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
- Sopot-K22 - na wysokości wejścia nr 22 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
- Sopot-Kamienny Potok-Kolibam - Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30
- Stężyca, Jezioro Raduńskie Górne - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Sulęczyno, Jezioro Węgorzyno - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Sztutowo - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Ustka Wschód - kąpielisko otwarte w godz. 10-18
- Władysławowo wejście na plażę nr 9 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17
- Zajezierskie, Sztum, Jezioro Zajezierskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19
Gdzie wybrać się nad wodę na Pomorzu?
Dla mieszkańców Trójmiasta naturalnym kierunkiem będą kąpieliska położone w Gdańsku, Gdyni, Sopocie albo w ich najbliższej okolicy. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybko dotrzeć nad wodę po pracy, w sobotę rano albo w niedzielę bez planowania dłuższego wyjazdu. Przed ruszeniem w drogę warto sprawdzić trasę, możliwe utrudnienia i dostępność miejsc parkingowych.
Mieszkańcy zachodniej i środkowej części województwa mogą szukać miejsc nad wodą także w kierunku Słupska, Lęborka, Bytowa czy Chojnic. Dla osób z północnej części regionu wygodnym wyborem mogą być kąpieliska położone bliżej wybrzeża. Z kolei mieszkańcy południowej części Pomorskiego mogą zwrócić uwagę na miejsca nad jeziorami i lokalnymi zbiornikami.
W upalny weekend najpopularniejsze plaże i kąpieliska mogą szybko się zapełniać. Dlatego dobrze wyjechać wcześniej, sprawdzić regulamin danego miejsca i upewnić się, czy na kąpielisku działa ratownik. Warto też zwrócić uwagę na zaplecze — toalety, przebieralnie, punkty gastronomiczne, zejście do wody i strefy przeznaczone dla dzieci.
Jak przygotować się na upał nad wodą?
Wysoka temperatura nad wodą bywa zdradliwa. Chłodniejszy wiatr, kontakt z wodą albo cień przy plaży mogą dawać wrażenie, że organizm dobrze znosi upał, ale odwodnienie i przegrzanie mogą pojawić się szybko. Na taki wyjazd warto zabrać większą ilość wody, lekkie nakrycie głowy i coś, co pozwoli osłonić się przed słońcem.
Dobrze unikać długiego leżenia w pełnym słońcu, szczególnie w środku dnia. Lepiej robić krótsze przerwy, częściej pić wodę i nie czekać, aż pojawi się silne pragnienie. U dzieci, seniorów i osób osłabionych upał może dać o sobie znać szybciej. Niepokojące sygnały to m.in. silne zmęczenie, ból głowy, zawroty, nudności, bladość albo dezorientacja. W takiej sytuacji trzeba przenieść osobę w cień, podać jej wodę i w razie potrzeby wezwać pomoc.
Bezpieczeństwo nad wodą. Tych zasad lepiej nie lekceważyć
Nawet w popularnym i dobrze znanym miejscu trzeba zachować ostrożność. Do wody najlepiej wchodzić stopniowo, zwłaszcza po dłuższym przebywaniu na słońcu. Nie należy przeceniać swoich sił, odpływać daleko od brzegu ani ignorować oznaczeń i komunikatów na kąpielisku. Szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci — dmuchane koła, rękawki czy materace nie zastępują opieki dorosłych.
Nie wolno kąpać się po alkoholu ani skakać do wody w miejscu, którego się nie zna. Przy silniejszym wietrze, wysokiej fali, burzy albo pogorszeniu pogody należy wyjść z wody i oddalić się od brzegu. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, trzeba natychmiast zaalarmować ratownika, jeśli jest na miejscu, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.