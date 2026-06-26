Plaże i kąpieliska zapełnią się błyskawicznie. Tu na Pomorzu można ruszyć nad wodę w gorący weekend

Kąpieliska na Pomorzu czynne w weekend

Końcówka czerwca na Pomorzu zapowiada się bardzo gorąco. Przy temperaturach przekraczających 30 stopni wiele osób będzie chciało spędzić czas nad wodą — nad morzem, jeziorem albo innym akwenem. Warto jednak wybierać oficjalne kąpieliska, które są ujęte w Serwisie Kąpieliskowym GIS i mają wyznaczony sezon kąpielowy.

Kąpieliska czynne w województwie pomorskim w weekend 26-28.06.2026

Czernica, Jezioro Dybrzk - godz. otwarcia kąpieliska 10-18

Czołpino - godz. otwarcia kąpiliska: 10-18

Funka OW Mikomania, Jezioro Charzykowskie - godz. otwarcia kąpieliska: 9-18

Gdańsk Stogi, Zatoka Gdańska - godz. otwarcia kąpieliska: 9.45-17.15

Gowidlino, Jezioro Gowidlińskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Gołubie, Jezioro Dąbrowskie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Jeleń, Bytów, Jezioro Jeleń

Jezioro Żarnowieckie - Przystań w Nadolu - kąpieliski otwarte w godz. 10-18

Junno, Kamienica Królewska, Jezioro Junno - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Karwia wejście na plażę nr 43 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko Balaton, Kwidzyn - kąpielisko czynne w sobotę i niedzielę w godz. 11-18

Kąpielisko BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jez. Wielewskim, Rogalewo - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Gminne Kolbudy, Jezioro Bielkowskie (Zb. Bielkowo (Kolbudy II)) - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko gminne w Przywidzu, Jezioro Przywidzkie Wielkie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach, Jezioro Jelenie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy, Jezioro Dybrzk

Kąpielisko Jantar II, Zatoka Gdańska

Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik, Miastko - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym" - kąpielisko czynne w godz. 9-17

Kąpielisko na wodach jeziora Borzechowskiego Wielkiego w Jeziorniku, Borzechowo - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica", Rzeczenica

Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad jeziorem Osuszyno przylegające do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Nowa Plaża, Lubowidz, Jezioro Lubowidzkie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko PCM Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Piątkowo przy Ośrodku Wypoczynkowym eFKa nad jez. Wielewskim - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran na jeziorem Sudomie

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie - kąpielisko otwarte w godz. 9-18

Kąpielisko Puck - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko Stegna I

Kąpielisko Stegna II - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko w Obłężu, Jezioro Obłęże - kąpielisko otwarte w godz. 10-17

Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąty Rybackie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Molo Gdańsk Brzeźno - kąpielisko otwarte w godz. 9:45 - 17:15

Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz, Jezioro Mausz - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 18:30

Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim, Człuchów - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Park Trendla, Słupsk, Staw Trendla - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Rzeka Nogat, Malbork - kąpielisko otwarte w godz. od poniedziałku do piątku i w niedziele: 10-19, w soboty: 10-20

Sopot - 13-17 - między 14, a 15 wejściem na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17:30

Sopot - Łazienki Południowe I - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 19

Sopot - Łazienki Południowe II - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot Park Północny - na wysokości wejścia nr 17 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot-32A-33 - na wysokości wejścia nr 33 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot-K22 - na wysokości wejścia nr 22 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot-Kamienny Potok-Kolibam - Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Stężyca, Jezioro Raduńskie Górne - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Sulęczyno, Jezioro Węgorzyno - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Sztutowo - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Ustka Wschód - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Władysławowo wejście na plażę nr 9 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Zajezierskie, Sztum, Jezioro Zajezierskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Gdzie wybrać się nad wodę na Pomorzu?

Dla mieszkańców Trójmiasta naturalnym kierunkiem będą kąpieliska położone w Gdańsku, Gdyni, Sopocie albo w ich najbliższej okolicy. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybko dotrzeć nad wodę po pracy, w sobotę rano albo w niedzielę bez planowania dłuższego wyjazdu. Przed ruszeniem w drogę warto sprawdzić trasę, możliwe utrudnienia i dostępność miejsc parkingowych.

Mieszkańcy zachodniej i środkowej części województwa mogą szukać miejsc nad wodą także w kierunku Słupska, Lęborka, Bytowa czy Chojnic. Dla osób z północnej części regionu wygodnym wyborem mogą być kąpieliska położone bliżej wybrzeża. Z kolei mieszkańcy południowej części Pomorskiego mogą zwrócić uwagę na miejsca nad jeziorami i lokalnymi zbiornikami.

W upalny weekend najpopularniejsze plaże i kąpieliska mogą szybko się zapełniać. Dlatego dobrze wyjechać wcześniej, sprawdzić regulamin danego miejsca i upewnić się, czy na kąpielisku działa ratownik. Warto też zwrócić uwagę na zaplecze — toalety, przebieralnie, punkty gastronomiczne, zejście do wody i strefy przeznaczone dla dzieci.

Jak przygotować się na upał nad wodą?

Wysoka temperatura nad wodą bywa zdradliwa. Chłodniejszy wiatr, kontakt z wodą albo cień przy plaży mogą dawać wrażenie, że organizm dobrze znosi upał, ale odwodnienie i przegrzanie mogą pojawić się szybko. Na taki wyjazd warto zabrać większą ilość wody, lekkie nakrycie głowy i coś, co pozwoli osłonić się przed słońcem.

Dobrze unikać długiego leżenia w pełnym słońcu, szczególnie w środku dnia. Lepiej robić krótsze przerwy, częściej pić wodę i nie czekać, aż pojawi się silne pragnienie. U dzieci, seniorów i osób osłabionych upał może dać o sobie znać szybciej. Niepokojące sygnały to m.in. silne zmęczenie, ból głowy, zawroty, nudności, bladość albo dezorientacja. W takiej sytuacji trzeba przenieść osobę w cień, podać jej wodę i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Bezpieczeństwo nad wodą. Tych zasad lepiej nie lekceważyć

Nawet w popularnym i dobrze znanym miejscu trzeba zachować ostrożność. Do wody najlepiej wchodzić stopniowo, zwłaszcza po dłuższym przebywaniu na słońcu. Nie należy przeceniać swoich sił, odpływać daleko od brzegu ani ignorować oznaczeń i komunikatów na kąpielisku. Szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci — dmuchane koła, rękawki czy materace nie zastępują opieki dorosłych.

Nie wolno kąpać się po alkoholu ani skakać do wody w miejscu, którego się nie zna. Przy silniejszym wietrze, wysokiej fali, burzy albo pogorszeniu pogody należy wyjść z wody i oddalić się od brzegu. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, trzeba natychmiast zaalarmować ratownika, jeśli jest na miejscu, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.