Polscy Bonnie i Clyde zatrzymani przez policjantów z Pomorza! Grozi im 15 lat więzienia

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-26 13:57

Wchodzili do sklepów, grozili pracownikom gazem pieprzowym i zabierali pieniądze z kas. Para podejrzanych miała w ten sposób dokonać dwóch napadów na sklepy tej samej sieci w Gdańsku. Policjanci zatrzymali 26-letnią kobietę i 29-letniego mężczyznę. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie. Za rozbój grozi im nawet 15 lat więzienia.

Funkcjonariusz Policji prowadzący zatrzymaną osobę w kajdankach do radiowozu. Zatrzymanie polskich Bonnie i Clyde to efekt intensywnych działań pomorskich policjantów, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Grozili gazem pieprzowym i zabrali pieniądze z kasy. Kryminalni szybko wpadli na ich trop

21 czerwca do jednego ze sklepów popularnej sieci w Gdańsku weszli kobieta i mężczyzna. Podczas napadu 29-latek zagroził ekspedientce użyciem gazu pieprzowego i zmusił ją do wydania pieniędzy z kasy fiskalnej. Łupem sprawców padło blisko 1900 złotych.

Zaraz po zgłoszeniu sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu przy ul. Kartuskiej, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawców.

- Policji zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów, przesłuchali świadków i wykonali szereg czynności operacyjnych. Efektem tych działań było zatrzymanie w miniony wtorek 26-letniej kobiety i 29-letniego mężczyzny – informują policjanci z Gdańska.

Wpadli po drugim napadzie. Przyznali się do winy, sąd zdecydował o areszcie

26-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że para ma związek nie tylko z napadem z 21 czerwca, ale również z bardzo podobnym rozbojem, do którego doszło 6 czerwca.

- Zarówno kobieta, jak i mężczyzna przyznali się do udziału w obu tych zdarzeniach i usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Wrzeszcz w Gdańsku podął decyzję o aresztowaniu ich na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.

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