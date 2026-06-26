Polscy Bonnie i Clyde zatrzymani przez policjantów z Pomorza! Grozi im 15 lat więzienia

Grozili gazem pieprzowym i zabrali pieniądze z kasy. Kryminalni szybko wpadli na ich trop

21 czerwca do jednego ze sklepów popularnej sieci w Gdańsku weszli kobieta i mężczyzna. Podczas napadu 29-latek zagroził ekspedientce użyciem gazu pieprzowego i zmusił ją do wydania pieniędzy z kasy fiskalnej. Łupem sprawców padło blisko 1900 złotych.

Zaraz po zgłoszeniu sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu przy ul. Kartuskiej, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawców.

- Policji zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów, przesłuchali świadków i wykonali szereg czynności operacyjnych. Efektem tych działań było zatrzymanie w miniony wtorek 26-letniej kobiety i 29-letniego mężczyzny – informują policjanci z Gdańska.

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26-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że para ma związek nie tylko z napadem z 21 czerwca, ale również z bardzo podobnym rozbojem, do którego doszło 6 czerwca.

- Zarówno kobieta, jak i mężczyzna przyznali się do udziału w obu tych zdarzeniach i usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Wrzeszcz w Gdańsku podął decyzję o aresztowaniu ich na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.

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