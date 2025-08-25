Po kilkuletniej przerwie wraca Festiwal Wybrzeże Sztuki! Nowa lokalizacja

Festiwal Wybrzeże Sztuki powraca po przerwie, zapraszając na XII edycję do Teatru Wybrzeże.

To ważne wydarzenie artystyczne na Pomorzu odbędzie się w dniach 16-31 października 2025 roku.

Hasłem przewodnim jest „odwaga”, a program obejmuje spektakle, warsztaty i inne wydarzenia.

Dowiedz się, co jeszcze przygotowano i kiedy rozpocznie się sprzedaż biletów.

Festiwal, organizowany przez Teatr Wybrzeże, od 2008 roku gości w Gdańsku wybitne zespoły teatralne, cenionych reżyserów i znakomitych aktorów. Prezentowane spektakle często wywoływały gorące dyskusje i silne emocje, prowokując do refleksji i dając widzom możliwość obcowania z ambitną sztuką.

Ostatnia edycja festiwalu odbyła się w 2019 roku. Przerwę w organizacji spowodowały modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże oraz pandemia. Teraz, z nową energią i możliwościami, festiwal powraca. Odnowiona Duża Scena oferuje nowoczesne zaplecze techniczne, co pozwoli na prezentację spektakli w jeszcze lepszej jakości.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-31 października 2025 roku i zaprasza trójmiejską publiczność na spotkanie z najciekawszymi zjawiskami polskiego teatru. Oprócz spektakli, widzowie będą mogli wziąć udział w warsztatach, spotkaniach z twórcami i wydarzeniach towarzyszących, w tym nietypowym Halloweenowym rave’ie. Hasłem przewodnim XII Festiwalu Wybrzeże Sztuki jest "odwaga", rozumiana jako codzienne konfrontowanie się z tym, co trudne i niewygodne – z samym sobą, z drugim człowiekiem i ze światem. Dodatkowym atutem tegorocznej edycji jest dostępność angielskich napisów podczas spektakli, co znacznie poszerzy grono odbiorców.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 4 września. Program XII Festiwalu Wybrzeże Sztuki jest już dostępny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.teatrwybrzeze.pl