Poczuj, posmakuj i zakochaj się… w słowach Szekspira. Wkrótce 29. Festiwal Szekspirowski

Festiwal rozpocznie się 25 lipca i potrwa do 3 sierpnia 2025 r. Pełen program na stronie 29. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.

Spektakle pozakonkursowe

Festiwal Szekspirowski rozpocznie się 25 lipca ukraińską „Burzą” w reżyserii Oksany Dmitrievej z Narodowego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zankovetskiej we Lwowie. Światowej sławy szekspirolog, dyrektor Shakespeare Institute w Stratford-upon-Avon, Michael Dobson napisał o spektaklu:

„Burza” Oksany Dmitrievej to po prostu najinteligentniejsza, najbardziej pomysłowa i logicznie spójna interpretacja tej sztuki, jaką widziałem w ciągu półwiecza oglądania takich przedstawień”.

To smutna bajka dla dorosłych o niezdolności ludzkości do dorastania, o megalomanii i szalonym świecie. Dano nam raj, a my zamieniamy go w piekło. Kto jest właścicielem wyspy? Nie należy do nikogo a priori. Nie jesteśmy na to gotowi. Musimy wyznaczyć granice, zwłaszcza dziś. Jeśli ich nie określimy, zostaną wyznaczone za nas. Idealny świat to taki, który nie należy do nikogo. Ale nasz świat nie jest idealny.

Garage Shakespeare-dô Company z Japonii 27 lipca zaprezentuje „Ryszarda II” w reżyserii Kochi Yamato. Spektakl ten idealnie wpisuje się w motto tegorocznego festiwalu.

W języku japońskim, „dō” (道) oznacza „drogę” lub „ścieżkę”. Jest to pojęcie, które odnosi się do filozoficznego i duchowego podejścia do różnych dziedzin życia, takich jak sztuki walki, sztuki piękne czy ceremonie.W Japonii istnieje wiele ścieżek „dō”, które są pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie od czasów starożytnych. „Dō” (道) to droga, która eksploruje nie tylko widoczne techniki i praktyki, ale także duchowość, fundamentalną prawdę i piękno, które je przenikają. Zespół G. Garage Shakespeare-dô dąży do tego, aby świat Szekspira został głębiej i piękniej oddany na scenie właśnie poprzez japońskiego ducha „dō”. Rezygnując ze wszystkiego, co zbędne, tworzą minimalistyczne, skromne, lecz wyraźnie zarysowane piękno. Reżyseria Yamato Kochi, który ma bogate doświadczenie w wystawianiu dzieł Szekspira w stylu teatru noh, oraz liryczna muzyka zespołu Mama!milk i Emi Eleonola, japońskie kostiumy autorstwa słynnego Shingo Tokihiro, pozwalają Ryszardowi II na reinkarnację we współczesnym świecie.

The Tiger Lillies, mistrzowie awangardowego kabaretu i katalońscy aktorzy: Màrcia Cisteró, Enric Cambray i Andrew Tarbet (pochodzący z Nowego Jorku), przeprowadzą widzów przez ironiczną wersję „Makbeta” już 31 lipca.

The Tiger Lillies wnoszą charakterystyczny sznyt do nieśmiertelnej tragedii, jaką jest „Makbet”. Martyn Jacques, lider zespołu, stworzył 22 nowe piosenki specjalnie na potrzeby spektaklu. Są one grane na żywo, pełne mrocznego liryzmu i przeszywającej ironii, która będzie ścigać Makbeta z każdą nutą, każdą przepowiednią, każdym kłamstwem. Makbet w wykonaniu La Perla 29 i The Tiger Lillies jest złamaną, groteskową postacią, a jego historia przedstawiona została jako wielka pieśń: „A Macbeth Song” (reż. Oriol Broggi).

Laureat konkursu ShakeSpheare zorganizowanego przez Europejską Sieć Festiwali Szekspirowskich (ESFN*) zostanie zaprezentowany 2 i 3 sierpnia.

O festiwalu

Festiwal Szekspirowski organizowany jest przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense od 28 lat. Wydarzenie odbywa się co roku latem. Do tej pory na festiwalu zaprezentowało się ponad 250 różnych zespołów teatralnych z ponad 40 krajów. Pokazywano realizacje takich twórców, jak: Peter Brook, Luk Perceval, Romeo Castellucci, Elizabeth LeCompte, Lew Dodin, Eimuntas Nekrošius, Oskaras Koršunovas, Tiago Rodrigues, Jan Lauwers, Roberto Ciulli, Robert Sturua. Festiwal jest międzynarodową platformą wymiany doświadczeń, praktyk teatralnych i dyskusji środowisk związanych z twórczością Williama Szekspira oraz fanów teatru.

Jest też wydarzeniem promującym Pomorze na forum krajowym i międzynarodowym. Wyrazem tego jest m.in. zainicjowana w 2010 r. Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich, zrzeszająca obecnie 11 partnerów – z Polski, Niemiec, Węgier, Czech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Danii, Macedonii, Serbii, mająca swoją siedzibę w Gdańsku.

Festiwal Szekspirowski łączy prezentacje spektakli z całego świata z konkursami na najlepsze polskie spektakle szekspirowskie (konkursy o Złotego Yoricka i SzekspirOff), a także działaniami artystycznymi, edukacyjnymi, warsztatami i spotkaniami z twórcami z różnych stron świata.

Więcej informacji na stronie Festiwalu Szekspirowskiego. Źródło:gov.pl