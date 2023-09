Podwyżki w Sopocie. Mieszkańcy zapłacą więcej za śmieci

Przykładowo, opłata za odbiór odpadów zmieszanych z pojemnika o pojemności 1100 l wzrośnie z 209 zł do 258,5 zł, a odpadów segregowanych z 82,50 zł do 88 zł. W obecnym roku aż 54 procent odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych nie nadawało się do segregacji, głównie z powodu zanieczyszczenia bioodpadami. Taka zmieszana frakcja jest najdroższa w utylizacji - informuje sopot.pl.