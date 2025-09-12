Burze i ulewy dominują w prognozach, a po weekendzie kolejny cios! Eksperci nie zostawiają złudzeń

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-12 8:12

Według najnowszych prognoz pogody, jesień zdaje się powoli wypierać resztki lata z Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje, że najbliższe dni będą deszczowe, a temperatura spadnie. Gdzie spadnie najwięcej deszczu? W których regionach zrobi się najchłodniej? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Autor: Marcin Wziontek Burze i ulewy mają zdominować pogodę w Polsce w najbliższych dniach.
  • IMGW zapowiada zmienną pogodę na nadchodzący weekend (12-14 września), z deszczem i burzami.
  • Piątek (12 września) będzie pogodny na wschodzie, ale na zachodzie kraju spodziewane są przelotne burze.
  • Niedziela (14 września) przyniesie deszcz w całej Polsce, a na wschodzie mogą wystąpić gwałtowne burze.
  • Czy po weekendzie czeka nas ochłodzenie i pogorszenie aury?

Według IMGW, najbliższy weekend (12-14 września) upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Piątek (12 września) ma być dość pogodny, szczególnie we wschodniej Polsce. Z kolei w zachodniej części kraju ma spaść deszcz i mogą pojawić się przelotne burze. Niedziela (14 września) deszczowa już w całej Polsce. We wschodnich regionach spodziewane są burze, które mogą być gwałtowne. Po weekendzie nad Polską dominować ma niżowa aura: z deszczem, porywistym wiatrem i mgłą w nocy oraz nad ranem. W drugiej połowie nadchodzącego tygodnia spodziewane jest ochłodzenie. W dalszej części artykułu szczegóły prognozy pogody na najbliższe dni.

W piątek (12 września) przelotny deszcz w zachodniej Polsce, po południu możliwe tam też burze. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a porywy wiatru do 65-70 km/h – zapowiada IMGW. Uwaga na mgły, które rano we wschodniej części kraju mogą ograniczać widzialność do 200 m. W ciągu dnia najchłodniej na Pomorzu i miejscami w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą 18-20°C. Na pozostałym obszarze od od 20°C do 24°C.

W nocy z piątku na sobotę (12/13 września) przelotny deszcz, a – jak podaje IMGW - „w pasie od Śląska, Ziemi Łódzkiej po Mazowsze, a początkowo również na Pomorzu, możliwe są burze”. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 8°C. Na pozostałym obszarze od 10°C do 14°C.

W sobotę (13 września) przelotny deszcz, a w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury możliwe także burze z opadami do 15-20 mm i porywami do około 60 km/h. Najchłodniej na północy kraju i w rejonach podgórskich Sudetów, tam na termometrach maksymalnie 18-19°C. Na przeważającym obszarze kraju 20-24°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 26°C.

W niedzielę (14 września) nadal deszczowo, strefa frontu rozciągać się będzie najpewniej od Opolszczyzny po Pomorze i Warmię. Opady mogą być silne. Z kolei na południowym wschodzie burze, którym mogą towarzyszyć ulewy, grad i porywy wiatru około 65 km/h. Najchłodniej w strefie deszczowej, tam na termometrach 15-17°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 24°C.

Co z pogodą po weekendzie? W poniedziałek (15 września) słonecznie i bez opadów w centrum kraju, na termometrach od 19°C na północy do 23°C na południowym zachodzie kraju. Od wtorku (16 września) coraz chłodniej. Na przeważającym obszarze kraju od 17°C do 20°C, najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam do 24°C. Jeszcze chłodniej w środę (17 września). Tego dnia cały kraj z temperaturą maksymalną od 16°C do 19°C. Podobne temperatury w czwartek (18 września). Przyszły tydzień także z deszczem.

Źródło: IMGW

