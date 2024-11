Fala deszczu zmierza do Polski. Połowa miesięcznej normy w kilka dni. Wiemy, kiedy to się stanie

Ekspert IMGW: "Jesienny grudzień"

Wraz z nadejściem grudnia rozpoczyna się meteorologiczna zima. Z kolei zima astronomiczna zaczyna się przesileniem zimowym, które wypada pomiędzy 21 a 22 grudnia. Czy to oznacza, że niebawem do Polski dotrze ostra zima z intensywnymi opadami śniegu i tęgim mrozem? Zapytaliśmy o to eksperta z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Dr Radosław Droździoł przyjrzał się modelowi amerykańskiemu CFS.

Pogoda w grudniu będzie podobna do tego, co widzieliśmy w listopadzie. Przed nami grudzień bardziej jesienny niż zimowy. Oczywiście, mogą zdarzyć się intensywne opady śniegu, ale prognozy długoterminowe na cały miesiąc wskazują, że pogoda w grudniu nie będzie się znacząco różnić od pogody z listopada.

- powiedział dr Radosław Droździoł w rozmowie z "Super Expressem".

Pogoda długoterminowa na grudzień 2024. W tych regionach będzie najcieplej

Co to oznacza w liczbach? Na wybrzeżu grudzień 2024 będzie cieplejszy niż zwykle, tj. z wyższą średnią temperaturą od normy wieloletniej, z anomalią w graniach 1-1,5 stopnia Celsjusza. Dodatnia anomalia prognozowana jest również w centrum, ale tam maksymalnie do 1 stopnia. Grudzień 2024 ze średnią temperaturą w zakresie normy wieloletniej prognozowany jest na południowym wschodzie kraju. Nie oznacza to jednak, że na północy czy w centrum kraju nie są możliwe duże spadki temperatur. Jeśli chodzi o opady, to ma być z nimi podobnie jak z temperaturą, czyli im dalej na północ, tym więcej opadów.

Dla porównania sprawdźmy, jaką pogodę w grudniu 2024 r. zwiastowała eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu, przygotowana przez IMGW na początku listopada. Z wyliczeń ekspertów wynikało, że na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Na zachodzie kraju i Ziemi Łódzkiej prognozowano temperaturę powyżej normy. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych miała kształtować się powyżej normy wieloletniej. Najnowsze prognozy różnią się od przewidywań sprzed kilku tygodni. Oznacza to, że prognozy zmieniają się szybko i dynamicznie. Warto więc na bieżąco śledzić modele pogodowe, aby wiedzieć, jakiej pogody należy spodziewać się w poszczególnych tygodniach grudnia 2024 r.

