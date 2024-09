Pogoda na październik. Kiedy zrobi się cieplej? Prognozy IMGW nie zostawiają złudzeń

W tej kawiarni klienci sami ustalają cenę! To prawdziwy hit wśród turystów

Według prognozy IMGW, "nadchodzący tydzień upłynie pod znakiem typowo jesiennej pogody". Nie ma więc co liczyć na wyraźny skok temperatury na początku października. Temperatury maksymalne na ogół nie będą przekraczać 15°C. - Wyż, który w niedzielę znad Niemiec przywędrował do Polski, w poniedziałek przemieści się nad Estonię. Od wtorku dostaniemy się w zasięg rozległego niżu, którego ośrodek powoli przemieszczać się będzie znad Anglii na południowy wschód – nad Rumunię i Ukrainę - czytamy w komunikacie IMGW. Od piątku (4 października) - jak przewidują synoptycy, "znad Morza Północnego rozbudowywać się będzie na wschód klin wyżu".

Wrzesień pożegna nas przelotnymi opadami deszczu tylko na krańcach wschodnich. Wraz z nadejściem października, przelotne opady deszczu prognozowane są w całej Polsce. We wtorek (1 października) - według prognozy IMGW - "od zachodu zacznie się nasuwać zatoka niżowa, która przyniesie ze sobą opady deszczu". Pochmurna i deszczowa aura utrzyma się do piątku (4 października). Od środy (2 października) śnieg możliwy wysoko w Tatrach. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w granicach 12-16°C. W nocy na termometrach od 5°C do 10°C. Na pierwsze dni października nie są prognozowane przymrozki.

Pogoda na pierwszy weekend października. Prognozy mówią o przymrozkach

Co z pogodą w pierwszy weekend października? Będzie więcej chwil ze słońcem, w ciągu dnia temperatura na poziomie kilkunastu stopni powyżej zera, natomiast w nocy w wielu miejscach na termometrach poniżej 5°C. Co więcej, przy gruncie lokalnie na wschodzie możliwe przymrozki.

Źródło: IMGW

